Một cửa đầu tư quốc gia cho điểm đến Việt Nam

Theo Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), một môi trường đầu tư thuận lợi cần có tính minh bạch, công bằng và tinh giản. Tuy nhiên, một số luật và quy định mới vẫn tiếp tục làm gia tăng thủ tục hành chính, gây khó khăn cho nhà đầu tư. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) cho biết, có những dự án hạ tầng quy mô lớn, như nhà máy điện và đô thị, mất hơn 10 năm để hoàn tất thủ tục do chậm trễ trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, chi phí không chính thức và rủi ro pháp lý cũng là rào cản lớn. Tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình xử lý thủ tục vẫn tồn tại, khiến doanh nghiệp phải trả thêm chi phí "bôi trơn". Theo Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, 41,4% doanh nghiệp phản ánh rằng họ phải trả chi phí không chính thức, với mức cao nhất trong các lĩnh vực thanh tra xây dựng (67,22%) và cấp phép kinh doanh có điều kiện (61,36%).

Ngoài ra, 60,6% doanh nghiệp FDI cho biết họ phải dành hơn 5% quỹ thời gian của lãnh đạo để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật, tăng mạnh so với mức 32,9% của năm 2020. Sự thiếu nhất quán trong chính sách và thay đổi đột ngột của các quy định cũng làm gia tăng rủi ro, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư dài hạn.

Việc tiếp cận đất đai và hạ tầng chưa đồng bộ, nhất quán cũng là một trở ngại đáng kể. Giá đất tại các khu công nghiệp ngày càng tăng. Năm 2023, giá thuê đất khu công nghiệp tại TPHCM lên đến 300 USD/m²/kỳ thuê, cao gấp đôi so với khu vực miền Bắc. Hệ thống hạ tầng, đặc biệt là logistics, giao thông, điện và nước tại một số địa phương chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhiều doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và giải quyết tranh chấp còn một số bất cập. Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng, các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình do hệ thống giải quyết tranh chấp chưa thực sự hiệu quả. Theo Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm một vụ án dân sự là 4 tháng và có thể gia hạn thêm 2 tháng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều vụ án kéo dài hơn 1 năm do quá tải công việc tại tòa án và các thủ tục tố tụng phức tạp. Trong khi đó, trọng tài thương mại - một cơ chế giải quyết tranh chấp nhanh chóng hơn - vẫn chưa phổ biến. Theo số liệu của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), từ năm 1993 đến 2022, chỉ có 2.513 vụ tranh chấp được giải quyết tại VIAC, trong đó khoảng 60% là tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Con số này vẫn khá thấp so với tổng số tranh chấp thương mại phát sinh.