Một công ty bị Hải quan phạt hơn 1,79 tỷ đồng

Với 9 hành vi vi phạm hành chính về thuế, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TPHCM) bị cơ quan Hải quan xử phạt hơn 1,79 tỷ đồng. Căn cứ kết quả kiểm tra sau thông quan giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2024, Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính pháp luật về thuế với Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (ở 36 Tây Thạnh, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM), có người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc Song Jae Ho. Cơ quan Hải quan nêu rõ 9 hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Thành Công. Một, quản lý chưa chặt chẽ, chính xác đối với nguyên liệu, vật tư (NLVT) nhập khẩu theo loại hình E21, E31, dẫn đến hàng thực tế tồn kho bị thiếu so với khai báo tại thời điểm hết ngày 31/12/2023, chưa giải trình chính xác nguyên nhân. Hai, quản lý chưa chặt chẽ, chính xác với NLVT nhập khẩu theo loại hình E21, không xử lý đúng thời hạn quy định đối với NLVT dư thừa khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực. Ba, khai sai đối tượng miễn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa thuộc 10 tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo loại hình E31 và 1 tờ khai nhập khẩu theo loại hình A12. Một trong những hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công là quản lý chưa chặt chẽ, chính xác đối với nguyên liệu, vật tư. Ảnh: Công ty Thành Công. Bốn, khai báo sai đồng tiền của khoản phí vận chuyển của 30 dòng hàng thuộc 17 tờ khai nhập khẩu miễn thuế E31 (thực tế là VND nhưng khai báo là USD), khai sai tổng giá trị tính thuế của 1 tờ khai xuất B11. Bên cạnh đó là các lỗi như lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng NLVT nhập khẩu, thành phẩm xuất khẩu chưa phù hợp với số liệu ghi nhận trên sổ theo dõi NLVT, thành phẩm; chưa thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại, cơ sở sản xuất của bên nhận gia công lại cho cơ quan hải quan theo quy định; khai sai thực tế về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế... Trong đó, có tình tiết tăng nặng là một số hành vi vi phạm nhiều lần. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là hơn 1,79 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty còn bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền hơn 618,9 triệu đồng. Ngày 24/12, công ty này công bố đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền phạt.