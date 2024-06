'Một con vịt' MV Việt đầu tiên đạt tỷ view: Chủ kênh được bao nhiêu tiền?

Ca sĩ nhí Xuân Mai là giọng ca gắn liền với bài hát "Một con vịt" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ca khúc Một con vịt do nhạc sĩ Kim Duyên sáng tác năm 1988, được nhiều khán giả biết đến rộng rãi năm 1998 qua sự thể hiện của "bé" Xuân Mai.

Trên YouTube, ca khúc này có nhiều phiên bản do nhiều ca sĩ khác nhau biểu diễn, mỗi video đều có hàng triệu đến hàng chục triệu view. Đây được xem là ca khúc thiếu nhi nổi tiếng hàng đầu, được khán giả "thuộc nằm lòng" qua nhiều thế hệ, ngay cả trước khi các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Thành công của MV Một con vịt cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các ca khúc thiếu nhi trên YouTube. Những sản phẩm âm nhạc dành cho trẻ em có sức sống bền bỉ, tăng lượt xem đều đặn hằng ngày.

Một số ca khúc thiếu nhi Việt Nam cũng hút hàng trăm triệu view YouTube như Bống bống bang bang. Ở phiên bản do nhóm 365 Band biểu diễn, video đạt 594 triệu view. Ở phiên bản do ca sĩ "bé" Bào Ngư thể hiện có 608 triệu view.

Trên thế giới, ca khúc Baby shark phiên bản tiếng Anh cũng từng lập kỷ lục lượt xem. Đến hiện tại, MV này đạt hơn 14 tỷ lượt xem, vượt qua nhiều MV nổi tiếng như Despacito (8,4 tỷ view), See you again (6,2 tỷ view), Shape of you (6,2 tỷ view)... để giữ vững vị trí video có lượt xem cao nhất trong lịch sử YouTube.