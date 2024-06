Một bộ phận hay hỏng hóc bất chợt trên ô tô khiến xe nằm đường khi đi xa

“Việc bảo dưỡng thường xuyên, bao gồm thay thế kịp thời dựa trên khuyến nghị của nhà sản xuất có thể ngăn ngừa những vấn đề này và tiết kiệm hàng nghìn bảng để sửa chữa và khắc phục”, các chuyên gia của The AA khuyến cáo.

Chi phí thay dây đai cam tại Anh tiêu tốn khoảng 300-500 bảng Anh (9,7-16,2 triệu đồng) tuỳ vào dòng xe và chất lượng dây đai. Tuy vậy, chi phí khắc phục cho một chiếc xe bị đứt dây cam giữa đường có thể lên đến vài nghìn bảng, bao gồm tiền cẩu kéo, cứu hộ và sửa chữa các bộ phận hỏng hóc khác do việc đứt dây gây nên.

The AA cũng cảnh báo một nguyên nhân phổ biến khác khiến người lái xe gặp phải sự cố trên những hành trình dài là do hết nước làm mát. Theo thống kê, trong năm 2023, đã có khoảng 630.000 chiếc xe ô tô tại Anh bị "nằm đường" do hết nước làm mát.

Ngoài ra, nguyên nhân do hết ắc quy cũng khiến xe không thể di chuyển. Điều này đến từ nguyên nhân ắc quy của xe không được thay thế định kỳ, chủ xe ít sử dụng hoặc chỉ đi các chặng ngắn nên ắc quy không kịp sạc đầy.

Theo The Sun