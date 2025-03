Một bảo vệ trường học ở Hải Phòng trần tình về hình ảnh chú chó bị trói

Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một con chó khá to bị trói 4 chân, buộc mõm. Thông tin đi kèm hình ảnh cho rằng con chó này đi lạc vào Trường THPT Kiến An (quận Kiến An, Hải Phòng) và bị bảo vệ nhà trường bắt, trói lại để mang đi thịt.

Thông tin và hình ảnh trên khiến nhiều người yêu động vật, yêu chó phản ứng dữ dội và lên án hành động của bảo vệ ngôi trường trên.

Liên quan đến sự việc, chiều 21/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông N.D.G., bảo vệ Trường THPT Kiến An, cho biết, sự việc hoàn toàn không như thông tin trên mạng xã hội lan truyền.