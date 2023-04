Moonbin (Astro): Ước mơ còn dang dở ở tuổi 25

Moonbin ra mắt với tư cách là thành viên của Astro vào năm 2016. Ngoài hoạt động ca sĩ, nam Idol còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phim truyền hình và show giải trí. Năm 2019, Moonbin tạm dừng các hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Sau đó, nam thần tượng trở lại và tích cực tham gia một số hoạt động âm nhạc cũng như phim truyền hình.

Moonbin từng tham gia các phim: At Eighteen (2019), The Mermaid Prince: Touching You (2020), The Little Mermaid: The Beginning (2020), Nopaku Romance (2020), Finding the Hidden' Guy' (2021)... Nam thần tượng cũng từng làm MC đặc biệt cho các chương trình âm nhạc M Count và Show Champion.

Moonbin đang ấp ủ phát triển kỹ năng của mình bằng cách thể hiện khả năng sáng tác và viết lời. Vào tháng 1 năm nay, Moonbin đã thành lập nhóm nhỏ hai thành viên "Moonbin & Sanha" và phát hành album mini thứ 3 Incense: "Tôi đã đặt toàn bộ tâm trí của mình vào album này để làm cho mọi người hạnh phúc”.

Lấy album này làm điểm khởi đầu, từ đầu năm nay, nhóm đã tổ chức chuyến lưu diễn để gặp gỡ người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, và có tên trong đội hình đầu tiên của 29th Dream Concert sẽ được tổ chức tại sân vận động chính Busan Asiad vào ngày 27/5.

Vài giờ trước khi Yonhap đưa tin về sự việc đau lòng của Moonbin, buổi họp fan Diffusion của nhóm nhỏ MOONBIN&SANHA tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 13/5 cũng đã bất ngờ bị huỷ bỏ với lý do: “Những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi mà chúng tôi không thể tránh khỏi”.