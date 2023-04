Moobin và những idol Hàn Quốc qua đời tuổi 25

Ngoài Sulli, nữ diễn viên Go Soo Jung cũng ra đi ở độ tuổi 25. Mặc dù gia đình không công bố nguyên nhân cái chết nhưng theo truyền thông Hàn Quốc, Go Soo Jung qua đời do bệnh hiểm nghèo.



Go Soo Jung thu hút người hâm mộ với vẻ ngoài trong trẻo.

Go Soo Jung sinh năm 1995 và được nhiều người biết đến qua vai một hồn ma trong bộ phim đình đám Goblin (Yêu tinh). Ngoài ra, Go Soo Jung còn từng tham gia đóng MV With Seoul của nhóm nhạc BTS.

Mặc dù chưa có những bước tiến đột phá trong sự nghiệp nhưng Go Soo Jung vẫn kịp để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Ai nấy đều xót xa khi cuộc sống của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp luôn rạng rỡ nụ cười trên môi phải dừng lại mãi mãi ở tuổi 25.

Vào năm 2010, nữ ca sĩ Yu Ju (tên thật là Lee Hye Rin) bị phát hiện tử tự tại nhà riêng. Nguyên nhân khiến nữ ca sĩ 25 tuổi đi đến quyết định dại dột là do bị trầm cảm.