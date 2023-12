MONO có bắt chước phong cách của anh trai Sơn Tùng M-TP 10 năm trước?

Vừa qua, MONO nhận được sự quan tâm khi buổi diễn tại một đêm nhạc hội ở Thái Bình với hàng nghìn khán giả. Đây cũng lần đầu nam ca sĩ mang EP Đẹp trình diễn trên sân khấu quê nhà.

Tại chương trình, MONO xúc động chia sẻ: "Bản thân MONO luôn mong muốn được về đây, về chính quê hương mình, nơi đã sinh ra và nuôi lớn MONO đến ngày hôm nay để cùng hát cho tất cả mọi người nghe. Không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. MONO chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả mọi người nhiều. MONO yêu tất cả mọi người, MONO yêu Thái Bình rất nhiều".

VIDEO MONO trình diễn tại sân khấu quê nhà Thái Bình.

Trên khu vực khán đài VIP do ban tổ chức bố trí, bố mẹ MONO có mặt từ rất sớm để theo dõi con trai út biểu diễn. Hai ông bà tỏ ra hạnh phúc khi MONO bước ra sân khấu trong sự hò hét, cổ vũ của đông đảo khán giả trẻ.