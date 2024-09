MoneyGram bị tấn công mạng

Vài ngày sau khi hệ thống gặp sự cố, MoneyGram, dịch vụ chuyển tiền lớn thứ hai thế giới, thừa nhận bị tấn công mạng. “Gã khổng lồ” chuyển tiền MoneyGram xác nhận bị tấn công mạng sau khi sự cố bị gián đoạn và khách hàng phàn nàn về dịch vụ từ ngày 20/9. Dù nhiều người nghi ngờ công ty bị hack, đến sáng ngày 23/9, MoneyGram mới lên tiếng. Trong thông báo, dịch vụ chuyển tiền lớn thứ hai thế giới cho biết “đã phát hiện sự cố an ninh mạng ảnh hưởng đến một phần hệ thống”. MoneyGram đã ngay lập tức điều tra và thực hiện các biện pháp phòng vệ, bao gồm chủ động đưa hệ thống về chế độ ngoại tuyến, dẫn đến kết nối mạng bị ảnh hưởng. Công ty đang phối hợp với các chuyên gia bảo mật bên ngoài và nhà chức trách. Website MoneyGram không thể truy cập được do sự cố tấn công mạng. Ảnh: Bleeping Computer Ngày 24/9, MoneyGram thông báo đã khôi phục thành công một số hệ thống giao dịch quan trọng và vẫn đang làm việc gấp rút để đưa mọi thứ về lại bình thường. Đồng thời, công ty cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng. MoneyGram là công ty chuyển tiền và thanh toán ngang hàng, cho phép mọi người gửi và nhận tiền thông qua mạng lưới 350.000 điểm vật lý tại 200 quốc gia hoặc qua ứng dụng di động, website. Họ chỉ đứng sau Western Union về quy mô, xử lý 120 triệu giao dịch mỗi năm từ hàng chục triệu người dùng. Sự cố bắt đầu từ ngày 20/9, khi mọi người báo cáo không thể nhận tiền hay xử lý giao dịch qua dịch vụ. Website không thể truy cập. Ngày tiếp theo, MoneyGram chỉ thông báo đang gặp “sự cố mạng lưới” ảnh hưởng đến kết nối tới hệ thống mà không chia sẻ gì thêm. Cuối cùng, đến ngày 23/9, công ty mới thừa nhận nguyên nhân sự cố là do bị tấn công mạng. Theo Bleeping Computer, sự cố kéo dài và mất kết nối đến hệ thống là dấu hiệu của một cuộc tấn công mã độc tống tiền. Xét tới nền tảng khách hàng khổng lồ của MoneyGram, một vụ rò rỉ dữ liệu tiềm tàng sẽ tác động sâu rộng đến nhiều người. (Theo Bleeping Computer)