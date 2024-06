Mối thù của Taylor Swift

Tuy nhiên, những việc mà Eilish làm lại cho thấy điều ngược lại. Trở lại tháng 3, Eilish công khai chỉ trích một số nghệ sĩ lãng phí, tạo ra hàng chục đĩa vinyl (đĩa than) khác nhau để khiến người hâm mộ tiêu tiền.

Mặc dù hiện tượng âm nhạc Gen Z khẳng định không nhắm đến cá nhân cụ thể nào, cư dân mạng nhanh chóng liên tưởng đến Taylor vì cô có 11 album vinyl khác nhau được bán trên trang web riêng. Nhiều Swifties (cộng đồng fan của Taylor) đã tấn công giọng ca What Was I Made For?.

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 5, Eilish có thêm một số bình luận bị tố là đụng chạm đàn chị. Đầu tiên, nữ ca sĩ trẻ chỉ trích những bài hát công kích cá nhân là đáng thất vọng (Taylor Swift nổi tiếng với nhiều bài hát mắng người yêu cũ, kẻ thù và bạn bè cũ). Tiếp đó, Eilish mỉa mai những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình kéo dài 3 giờ bị tâm thần. Trùng hợp thay, mỗi show trong chuyến lưu diễn Eras Tourcủa Taylor diễn ra trong thời gian tương đương.

Nguồn cơn của mối thù

Để tìm ra nguồn gốc của mớ hỗn độn, phải quay ngược thời gian về tháng 1/2022, khi Damon Albarn, thủ lĩnh ban nhạc rock người Anh Blur, chỉ trích Taylor Swift trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times. Nam ca sĩ sinh năm 1968 thẳng thừng tuyên bố Taylor không viết các bài hát của cô, thậm chí không đồng sáng tác, dù Taylor nổi tiếng với khả năng viết nhạc và lời bài hát.

Albarn sau đó đưa câu chuyện phát triển theo hướng kỳ lạ hơn khi so sánh âm nhạc của Taylor Swift với Billie Eilish và anh trai cô ấy, Finneas O'Connell. Albarn nhận xét Eilish và anh trai là “nhạc sĩ thú vị”, khiến anh cảm thấy thu hút hơn Taylor.

Ngay lập tức, phát ngôn của Albarn gây ra phản ứng dữ dội. Nam ca sĩ buộc phải lên tiếng xin lỗi Taylor Swift, còn cáo buộc LA Times vì chỉnh sửa lời nói của anh.