Mới ra mắt, siêu xe McLaren Artura giá 17 tỷ đã về tay đại gia Vũng Tàu

Chiếc siêu xe McLaren Artura Spider được một đại gia Vũng Tàu mạnh tay chi 17 tỷ mua về, dù mẫu xe này mới ra mắt cách đây 1 tháng. Cách đây 5 năm, các mẫu siêu xe phiên bản mui trần thường ít được đại gia Việt lựa chọn do điều kiện vận hành không phù hợp. Tuy nhiên, vài năm gần đây, ngày càng nhiều đại gia lựa chọn mua siêu xe mui trần. Đơn cử như hai mẫu Ferrari F8 Spider hay McLaren 720S Spider đều có số lượng xe nhiều hơn bản Coupe. Ảnh: Nguyễn Nghĩa Mẫu McLaren Artura Spider cũng không ngoại lệ, khi đơn vị phân phối chính hãng vừa ra mắt hồi đầu tháng 12/2024 nhưng chỉ sau 1 tháng, chiếc đầu tiên đã xuất hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đang chờ lấy biển số. Hiện chưa rõ thông tin chủ nhân chiếc xe nhưng dựa trên hình ảnh, chiếc xe xuất hiện cùng siêu xe Maserati MC20 trị giá hơn 16 tỷ mang biển số tỉnh này. Ảnh: Lê Xuân Hiếu Theo tìm hiểu của VietNamNet, siêu xe Anh quốc này có giá bán khởi điểm từ 17 tỷ đồng. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với đối thủ Ferrari 296 GTS (giá 23 tỷ đồng). Sau khi mua thêm các tùy chọn và ra biển số, ước tính giá lăn bánh của xe khoảng 19-20 tỷ đồng. Ảnh: VietNamNet Tại Việt Nam, tính đến nay có không dưới 2 chiếc McLaren Artura, gồm chiếc mui trần trong bài và chiếc còn lại mang ngoại thất màu cam, thuộc bản mui cứng. So với bản mui trần, bản mui cứng có giá bán khởi điểm rẻ hơn khoảng 2,3 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa Nhà sản xuất cho biết, McLaren Artura Spider vẫn sử dụng cấu trúc khung gầm nhôm và carbon như bản Coupe (mui cứng), nhưng cải thiện độ cứng đồng thời giảm trọng lượng của bộ phận này thêm 62 kg. Trọng lượng khô của xe hiện giờ đây chỉ ở mức 1.475 kg – nhẹ hơn 65 kg so với đối thủ Ferrari 296 GTS. Ảnh: Motor1 Phần mui của chiếc Artura Spider có thể đóng lại chỉ trong 11 giây, nhanh hơn 3 giây so với đối thủ Ferrari 296 GTB. Ảnh: Motor1 Nội thất của xe tối giản hóa để tập trung phục vụ cho người điều khiển gồm: Vô-lăng hoàn toàn không có phím chức năng, các điều chỉnh thuộc tính của động cơ và khả năng đánh lái đều được đẩy ra 2 bên phía sau vô lăng, trong đó có màn hình cảm ứng trung tâm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa Phiên bản mui trần sử dụng mô-tơ điện đóng/mở mui khiến trọng lượng xe tăng, do đó McLaren đã tinh chỉnh động cơ V6 3.0L tăng thêm 19 mã lực, kết hợp với động cơ điện mạnh 94 mã lực. Tổng công suất tạo ra trên mẫu siêu xe hybrid này lên tới 690 mã lực và 720 Nm mô-men xoắn. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 330 km/h. Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!