Mối quan hệ của Sam và trùm Điền Quân Color Man

Clip: Sam và Color Man tới một nhà hàng ăn uống.

Trong clip, ông trùm Điền Quân ngồi kế Sam, hào hứng thưởng thức ẩm thực. Color Man cũng cho thấy sự ga lăng khi tự tay gắp thức ăn cho người đẹp.

Khi trò chuyện, MC kiêm diễn viên nổi tiếng kể lại chuyện mẹ ruột tự tay làm tương ớt sa tế tặng đàn anh: "Ủa anh đã ăn hết ớt sa tế mẹ em làm chưa?". Color Man trả lời: "Anh ăn hết rồi. Anh ăn nhanh lắm".