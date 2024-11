Mối quan hệ của Chi Dân và An Tây trước khi bị bắt

Việc ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị bắt để điều tra gây xôn xao dư luận và cư dân mạng quan tâm đến mối quan hệ ngoài đời của hai người.

Dù chưa từng nhắc đến nhưng Chi Dân và An Tây là chỗ thân quen Mạng xã hội tiếp tục dậy sóng với những thông tin liên quan đến Chi Dân và An Tây. Tuy nhiên, không phải việc họ bị bắt mà mối quan hệ thân thiết như thế nào giữa hai người ở ngoài đời. Sau khi săm soi tài khoản mạng xã hội, các hình ảnh hay động thái trước đây của Chi Dân và An Tây, cư dân mạng phát hiện dù không nhắc về đối phương, song cả Chi Dân và Anh Tây đều có mối quan hệ khá tốt đẹp ngoài đời thường. Bằng chứng là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc An Tây và Chi Dân cùng nhau đi xem bóng rổ hồi năm 2022 đã được dân tình "đào" lại. Mặc khác, trên nền tảng Instagram, An Tây còn nhấn nút theo dõi tài khoản của Chi Dân. Trước đó, bức ảnh An Tây vui vẻ khoác vai Chi Dân khi tham gia diễn xuất trong một sản phẩm âm nhạc vào tháng 8/2022 cũng khiến mạng xã hội dậy sóng. Mới đây, qua đoạn clip do Công An TP HCM chia sẻ, Chi Dân nói rằng trong những ngày được cơ quan điều tra đưa về, anh đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của bản thân. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả, những người đã tin yêu anh trong thời gian vừa qua và nói thêm: "Tôi gửi tới tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là người đang có dự định dùng thử chất hoặc đã sử dụng chất ma túy nên từ bỏ để không làm ảnh hưởng tới cộng đồng và tất cả những người xung quanh".

Bức ảnh trong phim của cả hai cũng gây bão mạng xã hội Trong khi đó, người mẫu An Tây cũng nói lời xin lỗi và thừa nhận "sự nghiệp của em đã tiêu tan và em nghĩ không có cơ hội để làm lại. Em đã biết lỗi lầm của bản thân rồi" - cô nức nở nói lời xin lỗi. Sự nghiệp của An Tây bắt đầu từ năm 2012 với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân làm diễn viên, đóng MV ca nhạc, phim ảnh, quảng cáo. Một thời gian, cô gây mất thiện cảm vì vướng ồn ào tình cảm với diễn viên Baggio, rapper Yanbi. Năm 2014, chân dài bị đồn nhập viện trong tình trạng "sốc thuốc" nhưng gia đình phủ nhận, cho biết cô mất nước vì kiệt sức. Có thời điểm An Tây dính nghi vấn "bán dâm cho một người đàn ông 65 tuổi với giá 12.000 USD" và lên tiếng phủ nhận.

Trước khi bị bắt, Chi Dân có cuộc sống giàu sang, đủ đầy Trước khi bị bắt giam vì ma túy, Chi Dân thường khoe cuộc sống giàu sang với khối tài sản lớn gồm căn hộ hạng sang, xe hơi tiền tỉ và nhiều trang phục đắt tiền. Thời điểm mới đi hát, Chi Dân từng chia sẻ nhận về mức cát-xê chỉ vài chục nghìn đồng: "Cát-xê chỉ 50.000 đồng. Tôi đi hát rất xa, đổ xăng nhiều khi đã hết 20.000 - 30.000 đồng rồi, còn lại đủ để ăn một ổ bánh mì nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì đã làm ra tiền". Sau này nổi tiếng, cát-xê của Chi Dân đã vượt xa, giúp anh có được một cuộc sống thoải mái dù xuất phát điểm không phải người giàu có. Ngoài bất động sản, Chi Dân còn khoe chiếc xe Porsche Macan trị giá hơn 3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng sở hữu hàng loạt xe hơi đắt tiền khác từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Chi Dân cũng mạnh tay chi tiền cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Anh thường xuyên đi du lịch đến nhiều địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Qua các chuyến đi này, anh không ngần ngại thể hiện phong cách thời trang ấn tượng với loạt trang phục đắt tiền, đến từ nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Theo Người Lao Động