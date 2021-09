Mới: Những trường hợp không cần Giấy đi đường tại TPHCM từ 16/9/2021

Ảnh chụp một phần Thông báo 3660/TB-CATP-PV01

Theo đó, kể từ ngày 16/9/2021, những đối tượng sau đây không cần Giấy đi đường khi lưu thông:

- Người đi tiêm vacxin có tin nhắn hoặc giấy mời, kèm CMND/CCCD, người dân từ nhà ra UBND cấp xã hoặc cơ quan y tế để xin giấy xác nhận; Đại diện cơ quan, doanh nghiệp đi nộp, nhận, đổi Giấy đi đường tại Các Sở, Ngành, PC08, UBND và Công an cấp huyện, UBND và Công an cấp xã; Người đi làm CCCD có mang theo hồ sơ xin cấp giấy đi đường hoặc có cơ sở chứng minh nội dung hẹn nhận, đổi, cấp giấy đi đường, CCCD của Cơ quan cấp giấy và Cơ quan Công an, di chuyển trên lộ trình phù hợp với hồ sơ. Kiểm tra khai báo y tế trên phần mềm của Bộ Công an.

- Ngườicó vé máy bay di chuyển ra sân bay (kèm 01 người chở và 1 phương tiện, ngườichở chụp lại vé máy bay, giấy tờ liên quan để di chuyển từ sân bay về lại nhà).Kiểm tra khai báo y tế trên phần mềm của Bộ Công an.

- Lực lượng y tế: có thẻy tế, thẻ sinh viên ngành Y hoặc Giấy đi đường do Thủ trưởng đơn vị (Sở y tế,các cơ sở y tế có quyết định thành lập) cấp, Nhân viên nhà thuốc có giấy tờchứng minh chuyên môn dược và chứng minh về nơi làm việc (mặc đồ bảo hộ y tếhoặc quần áo y tế khi di chuyển trên đường). Kiểm tra khai báo y tế trên phầnmềm của Bộ Công an.

- Người đi xét nghiệmCovid-19 có giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp sau: Người có hộ chiếu,giấy tờ chứng minh chuẩn bị đi du học (trong vòng 03 ngày), người có vé máy bayđi nước ngoài và đi các tỉnh khác cần xét nghiệm âm tính Covid19 (có code vémáy bay trong vòng 03 ngày), tài xế xe ô tô đi xét nghiệm Covid-19 để làm giấytờ xin cấp mã QR code đối với xe ô tô chở hàng thuộc diện được phép hoạt động. Tất cả các trường hợp phải có lộ trình di chuyển từ nhà đến nơi xét nghiệm phủhợp. Kiểm tra khai báo y tế trên phần mềm của Bộ Công an.