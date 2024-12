Mối nguy hiểm từ các ứng dụng hẹn hò bạn cần biết

Có một số người tìm được hạnh phúc thông qua các ứng dụng hẹn hò, mặc dù vậy, những ứng dụng hẹn hò cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Theo thống kê của Tinder (một ứng dụng hẹn hò phổ biến hiện nay), có khoảng 40% các cặp đôi gặp nhau thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta hãy thử nhìn vào mặt tối của các ứng dụng hẹn hò. Thảm họa hẹn hò trực tuyến Có vô số câu chuyện bi hài, thậm chí là thảm họa liên quan đến việc hẹn hò trực tuyến. Vào năm 2020, cô gái Laura 21 tuổi đã “ghép đôi” với một tài khoản mang tên Christian (22 tuổi) trên Bumble và Tinder. Khi từ chối cung cấp địa chỉ, cô đã bị người này chửi rủa thậm tệ. Ngay lập tức Laura đã tra cứu số điện thoại của Christian và phát hiện ra đây không phải là tên thật, và người này cũng không phải 22 tuổi. Hồ sơ công khai cho thấy số điện thoại mà Christian cung cấp gắn liền với một tên tội phạm tình dục 55 tuổi. Sau khi nhận được báo cáo của Laura, nền tảng Bumble đã nhanh chóng xóa hồ sơ của Christian, nhưng Tinder (thuộc sở hữu của Match Group) đã không đáp lại yêu cầu. Các nền tảng như Grindr và Tinder có quyền miễn trừ pháp lý rộng rãi khi họ kết nối người dùng với những kẻ lừa đảo, kẻ hiếp dâm… Một người phụ nữ ở Milwaukee đã hẹn hò với một chàng trai mà cô ấy gặp trên Match. Cô thức dậy trong tâm trạng bối rối vào ngày hôm sau, không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Xe của cô ấy đã biến mất, thẻ ghi nợ của cô ấy bị mất 800 USD phí và có khả năng cô ấy đã bị đánh thuốc mê. Chưa dừng lại ở đó, thông tin điều tra cho thấy người đàn ông này hiện là “nghi phạm” trong một vụ án giết người. Nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Ảnh: Pexels Nam diễn viên Matthew Herrick cho biết anh đã từng bị 11.000 người đàn ông bắt chuyện, thậm chí một số người còn đột nhập vào tòa nhà chung cư và xuất hiện tại nơi làm việc của anh ta. Kết quả điều tra cho thấy chính người yêu cũ của Herrick đã tạo một loạt hồ sơ hẹn hò giả trên Grindr bằng cách sử dụng tên và ảnh của anh ấy, việc này tương đối dễ dàng vì ứng dụng không yêu cầu xác minh thông tin. Những số liệu đáng lo ngại liên quan đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến Một cuộc khảo sát gần đây của Pew Research cho thấy: - 38% người hẹn hò trực tuyến nhận được tin nhắn khiêu dâm không mong muốn. - 30% người hẹn hò trực tuyến tiếp tục nhận được tin nhắn từ người lạ kể cả khi họ đã nói rằng họ không quan tâm. - 24% người hẹn hò trực tuyến bị gọi bằng cái tên xúc phạm. - 6% người dùng gặp phải mối đe dọa tổn hại về thể chất. - 52% người dùng tin rằng họ đã gặp phải ít nhất một vụ lừa đảo, 63% nam giới dưới 50 tuổi và 44% phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Những lưu ý để hẹn hò trực tuyến an toàn. Ảnh: Pexels Tìm kiếm tình yêu an toàn Không thể phủ nhận những lợi ích mà các ứng dụng hẹn hò mang lại, tuy nhiên, việc tìm kiếm tình yêu trực tuyến ngày nay cũng đi kèm với nhiều rủi ro, đặc biệt là khi công nghệ phát triển như hiện nay. Việc giả mạo hình ảnh, thông tin, tài sản… đôi khi cũng sẽ khiến nhiều người nhẹ dạ bị sập bẫy. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn hẹn hò trực tuyến an toàn: - Những hồ sơ hẹn hò đã được xác minh sẽ an toàn hơn. - Hãy thận trọng với những bức ảnh có vẻ được chỉnh sửa quá mức. - Hãy thử tìm kiếm ngược lại ảnh đại diện của họ xem chúng đã từng xuất hiện ở đâu đó trên mạng hay không. - Chỉ nói chuyện thông qua ứng dụng hẹn hò, nếu đối phương muốn thay đổi nơi trò chuyện, hãy cảnh giác. - Cố gắng gọi video với người mà bạn muốn gặp trước khi hẹn hò trực tiếp. - Tránh xa những người có vẻ vồn vã, muốn tiến xa hoặc gặp gỡ ngay lập tức. - Luôn hẹn hò ở nơi công cộng và cho bạn bè hoặc gia đình biết bạn đang ở đâu. Hãy tự di chuyển để có thể chủ động rời đi nếu cảm thấy không thoải mái. Nếu bạn biết ai đó đang cố gắng tìm kiếm tình yêu, hãy truyền đạt thông tin này, không phải để làm họ sợ mà để họ có thể biết những điều cần chú ý.