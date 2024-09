Mỗi ngày đi khoảng 10 km, có nên mua ô tô điện?

Đây là băn khoăn của nhiều người khi đang muốn mua ô tô điện và nhu cầu đi lại không nhiều. Anh Trần Xuân Đông (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dù chỉ đi lại trong nội thành Hà Nội nhưng từ 6 năm trước anh cũng đã mua một chiếc xe Toyota Fortuner đời 2014 làm phương tiện đi lại. Sau chục năm, xe đã trở nên cũ, đi lại trong thành phố rất tốn xăng. Dù chỉ đi 10km mỗi ngày nhưng do đường phố liên tục tắc nghẽn, người lái phải về số, nhấn ga nhiều nên một tháng chi phí ít nhất cũng phải khoảng 2 triệu đồng tiền nhiên liệu. Thấy việc đi xe xăng quá tốn kém, đầu năm 2024, anh Đông đã mua một chiếc xe điện kèm pin để sạc tại nhà. Anh tính toán, nếu mỗi ngày đi 10km trong thàng phố, ít nhất 3 ngày anh mới phải sạc pin một lần. "Kể từ khi đi xe điện đến nay, chí phí giảm đáng kể, xe mới cũng không phải sửa chữa, bảo dưỡng nhiều. Do vậy, quan điểm của tôi là nếu thường xuyên có nhu cầu di chuyển trong phạm vi 10km thì nên mua xe điện, bởi nhiều tiện lợi, lại thân thiện với môi trường”, anh Đông nói. Trong khi đó, trên các diễn đàn xã hội, nhiều người cũng cho rằng, hiện tại các dòng xe điện ngày càng phổ biến và được chú trọng phát triển về chất lượng, do đó sử dụng để đi xa đi hay đi gần đều tiện. Chưa kể nếu chỉ đi 10 km/ngày thì tần suất sạc pin cũng không phải là quá nhiều. “Nếu đi lại ít thì nên mua xe điện là hợp lý và cũng nên mua xe kèm pin vì thuê pin sẽ bất lợi hơn”, một chủ xe đưa ra lời khuyên. Nhiều lời khuyên nên mua xe điện vì nhiều tiện lợi. (Ảnh minh họa). Trong khi đó, các chuyên gia cũng cho rằng, nếu xác định mục đích di chuyển khi mua ô tô chủ yếu để đi trong thành phố thì xe điện là một lựa chọn hợp lý. Một chiếc xe điện mini EV hiện tại có phạm vi di chuyển 120 - 170 km cho một lần sạc đầy và sẽ đủ sức di chuyển thoải mái trong đô thị nhiều ngày. Nếu nhu cầu cao hơn một chút về phạm vi di chuyển và khả năng sạc nhanh, các dòng xe điện cỡ nhỏ của VinFast rất đáng để tham khảo. Một chiếc VF 5 di chuyển thực tế hoàn toàn trong đô thị có thể đạt khoảng 250 km trong một lần sạc đầy. Nếu đi đường trường, quốc lộ có thể đạt hơn 300 km phạm vi di chuyển. Đây là những con số dư sức đáp ứng cho nhu cầu đi du lịch, đi xa của một chiếc xe điện. Ngoài ra, việc có những chuyến đi xa cũng không phải là một bất tiện lớn do hãng này đã có hệ thống trạm sạc nhanh rộng khắp cả nước. Nhìn chung, nhiều ý kiến tư vấn nếu xác định chỉ sử dụng xe chủ yếu trong đô thị để phục vụ việc đi làm mỗi ngày thì lựa chọn xe điện vẫn rất thuận tiện và giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. PHẠM DUY(Tổng hợp)