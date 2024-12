Mối hận thù suốt 50 năm không thể hóa giải giữa Quỳnh Dao và 3 con chồng

Khi nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời, ba con riêng của chồng không gửi lời tiễn biệt bà. Dù làm việc chung, họ luôn chỉ trích tác giả "Hoàn Châu cách cách". Theo QQ, nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời bằng cách quyên sinh gây chấn động khán giả khắp châu Á. Gia đình thể theo nguyện vọng của bà đã không tổ chức tang lễ lớn nhưng có rất nhiều ngôi sao đã gửi lời chia buồn, cũng có nhiều độc giả yêu mến Quỳnh Dao và các tác phẩm của cố nhà văn thực hiện lễ tưởng niệm bà. Chỉ có các con ông Bình Hâm Đào, chồng Quỳnh Dao - bao gồm Bình Vân, Bình Hành và Bình Oánh - không có bất cứ động tĩnh nào. Thậm chí Crown Culture (công ty văn hóa Hoàng Quan) vốn có quan hệ hợp tác hàng chục năm cũng không gửi hoa phúng viếng, không đăng lời chia buồn. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) từng liên hệ với Bình Vân để thử xem phản ứng nhưng phía công ty Hoàng Quan từ chối trả lời. Nhiều khán giả chỉ trích các con của Bình Hâm Đào ích kỷ vô ơn. Thực tế, mối quan hệ giữa Quỳnh Dao và các con chồng không hòa hợp trong suốt hơn 50 năm qua.

Ông Bình Hâm Đào và ba con riêng có tập đoàn xuất bản Hoàng Quan (Crown Culture). Quỳnh Dao luôn mang danh là người thứ ba chen chân vào gia đình của ông Bình Hâm Đào. Cả hai gặp nhau khi nhà văn tìm nhà xuất bản cho cuốn sách đầu tiên mang tên Song Ngoại của mình. Lúc này, Bình Hâm Đào là tổng biên tập của tạp chí Hoàng Quán, đã hết lòng giúp đỡ Quỳnh Dao có được thành công đầu tiên trên văn đàn. Nữ sĩ biết ông Bình Hâm Đào đã có gia đình, nhưng trong suy nghĩ của nhà văn chuyện tình yêu là vấn đề cảm tình, không phụ thuộc vào đạo đức, quan niệm xã hội. Chính vì vậy, Quỳnh Dao chấp nhận sống bên Bình Hâm Đào suốt 8 năm, cho đến khi người vợ chính thức của ông quyết định buông bỏ để hai người đến với nhau. Cả hai kết hôn vào năm 1979 trong sự phản đối của các con ông Bình. Họ hận Quỳnh Dao vì đã khiến mẹ của họ đau khổ, gia đình họ tan nát. Do đó, dù dưới sự hướng dẫn của Bình Hâm Đào, cả ba người con riêng đều làm trong công ty sản xuất, in ấn và phát hành các sản phẩm tiểu thuyết của Quỳnh Dao, nhưng mối quan hệ giữa họ luôn căng thẳng.

Quỳnh Dao luôn bị các con chồng trách móc. Nhưng nữ sĩ cho rằng họ giàu có dựa vào tài năng và công sức của bà. Đặc biệt là vào năm 2017, khi ông Bình Hâm Đào bị bệnh nặng phải nằm liệt giường, hai bên tranh cãi về phương thức chữa trị cho ông. Quỳnh Dao kiên quyết phản đối việc đặt ống dẫn thức ăn qua mũi để kéo dài sự sống cho chồng. Việc này vấp phải ý kiến phản đối của con riêng ông Bình Hâm Đào. Họ cho rằng cha đã mất trí nhớ, Quỳnh Dao không có quyền tự ý quyết định sinh mệnh của ông, đồng thời chỉ trích việc Quỳnh Dao là người phá hoại gia đình họ. Quỳnh Dao quyết định trao quyền chăm sóc chồng cho hai con riêng. Nữ sĩ chia sẻ nhà họ Bình được giàu có sung túc là nhờ công của bà. "Không có tôi thì không có công ty, nhưng tôi để ông ấy có tất cả hào quang, vì tôi yêu ông ấy. Giờ đây ngẫm lại, 50 năm qua là một giấc mơ, tôi chẳng còn gì cả", Quỳnh Dao viết. Sau đó, Quỳnh Dao ngừng hợp tác với công ty Hoàng Quan, xuất bản cuốn Trước khi bông tuyết rơi: Bài học cuối cùng trong đời với nhà xuất bản Thiên Hạ. Các con riêng cũng công kích Quỳnh Dao: "Nếu một mối quan hệ dựa trên việc làm tổn thương người khác, chà đạp lên sự hy sinh của người phụ nữ thì tình yêu như vậy dù có vĩ đại đến đâu cũng không đáng để khoe khoang và ca ngợi", Bình Vân nói.

Trước khi qua đời, Quỳnh Dao phân chia tài sản rõ ràng, để lại những gì giá trị nhất cho con trai ruột và con dâu. Theo Ifeng, ước tính 70 tác phẩm được chuyển thể của Quỳnh Dao mang lại hơn một tỷ NDT tiền bản quyền, thêm vào đó là bất động sản và các công ty giải trí, giá trị tài sản của Quỳnh Dao để lại vượt quá 2,5 tỷ NDT. "Nền kinh tế Quỳnh Dao" do bà và chồng Bình Hâm Đào cùng tạo dựng. Bà có công lớn nâng đỡ nhiều nghệ sĩ vụt sáng thành sao, làm nên mô hình kinh doanh tích hợp "tiểu thuyết + xuất bản + phim và truyền hình". Sau cái chết của Bình Hâm Đào, Quỳnh Dao và các con của bà đã đạt được sự đồng thuận khi giải quyết quyền thừa kế. Nhà xuất bản Crown thuộc sở hữu ngang nhau của các con Bình Hâm Đào, trong khi ba công ty ngành điện ảnh và truyền hình và Crown trị giá 560 triệu NDT đều thuộc sở hữu của Quỳnh Dao. Có thể thấy, Quỳnh Dao để lại nền văn hóa khổng lồ tạo ra nhiều giá trị cho con ruột và phân chia rõ về lợi ích với các con riêng.

Quỳnh Dao và gia đình của con trai duy nhất Trần Trung Duy. Các bất động sản đứng tên Quỳnh Dao có dinh thự bề thế tên Khả Viên trị giá hơn 550 triệu NDT. Biệt thự 7 tầng này có diện tích gần 700 m2 có vườn hoa, hòn non bộ, hồ cá, nhiều cây cảnh… Bà gắn bó với Khả Viên hơn 30 chục năm nay. Khả Viên là món quà mà Bình Hâm Đào để lại cho bà sau khi qua đời. Theo Tiền Phong