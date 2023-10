Mới độc thân hơn một tháng, Britney Spears liên tục vướng tin đồn tình ái

Sau khi gây lo lắng vì đăng clip nhảy múa cuồng nhiệt với hai con dao, mới đây, "cựu công chúa pop" Britney Spears (41 tuổi) lại gây chú ý khi đăng ảnh cho thấy cô khá thân mật với quản lý của mình - anh Cade Hudson.

Trong ảnh mới đăng tải, Britney cũng chia sẻ về quá trình ly hôn không hề dễ dàng với người chồng trẻ kém 12 tuổi của cô - nam diễn viên Sam Asghari (29 tuổi).

Ở thời điểm này, Britney Spears còn đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn tự truyện The Woman In Me. Britney cho biết xúc cảm của cô đang khá bất ổn bởi thủ tục ly hôn vẫn chưa xong. Bên cạnh đó, cô còn phải nhớ lại nhiều câu chuyện buồn trong quá khứ để kể lại trong cuốn tự truyện sắp cho ra mắt.



Bức ảnh mới nhất do Britney đăng tải cho thấy cô khá thân mật với quản lý của mình - anh Cade Hudson (Ảnh: Page Six).

Britney chia sẻ trong đăng tải: "Tôi đang ở một nơi tuyệt đẹp và thấy mình thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời. Những lời trấn an đầy tích cực là điều rất quan trọng đối với tôi vào lúc này".

Britney Spears và người quản lý Cade Hudson đã làm việc với nhau từ năm 2022, sau khi người quản lý từng hợp tác với cô suốt 25 năm - ông Larry Rudolph - rút lui khỏi vị trí này.

Trong vai trò người quản lý của Britney, Cade Hudson đã cùng Britney tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày. Trong giai đoạn trước khi Britney tuyên bố ly hôn, cô đã trải qua những kỳ nghỉ dài ngày mà không có chồng bên cạnh, đồng hành với cô khi ấy chính là Cade Hudson và một số vệ sĩ.

Theo nguồn tin thân cận với Britney, việc chia tay Sam đang khiến Britney cảm thấy thực sự tự do, cô có thể thoải mái gặp gỡ và ở bên những người bạn của mình. Hiện tại, khi thủ tục ly hôn vẫn chưa hoàn tất, Britney vẫn phải chi trả nhiều chi phí cho Sam Asghari, chẳng hạn như tiền thuê nhà.