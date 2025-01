'Mỏ vàng' 6 triệu khách hàng chờ Tổng công ty VTC khai phá

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long, Tổng công ty VTC có thể tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cho 5 triệu hộ kinh doanh cùng 1 triệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sáng 17/1, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc VTC, năm 2024, doanh thu Tổng công ty hoàn thành 102,9% kế hoạch, tăng trưởng 2,7% so với năm 2023, lợi nhuận hoàn thành 119,8%, tăng trưởng 18,4% so với năm 2023. Cơ cấu doanh thu của Tổng công ty VTC chủ yếu đến từ mảng game, trung gian thanh toán, dịch vụ truyền hình và truyền thông. Ngoài ra còn có nguồn thu từ các mảng mới như chuyển đổi số, đào tạo số. Số lao động bình quân của toàn Tổng công ty là 868 người, tăng 7,8%. Tiền lương bình quân của người lao động VTC là 23,8 triệu đồng, tăng 19,6% so với năm 2023. Năng suất lao động tại Tổng công ty là 304,8 triệu đồng/người/năm. Tổng giám đốc VTC Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Ảnh: Đức Mạnh Chia sẻ về định hướng kinh doanh năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, VTC sẽ nâng cao hiệu quả mảng game, tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh mới, đồng thời rà soát, cắt giảm một số mảng kinh doanh không hiệu quả. Tổng công ty VTC đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 là 1.800 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2024. Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên của Tổng công ty VTC cũng đã trình bày về một số sản phẩm, dịch vụ mới như phần mềm quản lý bán hàng VTC Pos, Viện Giáo dục và Đào tạo số VTC và trợ lý ảo AI do đơn vị này phát triển. Chúc mừng những kết quả mà Tổng công ty VTC đã đạt được trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long ghi nhận VTC đã có kết quả tốt, tăng trưởng cả về doanh thu, lợi nhuận trong bối cảnh chung nhiều khó khăn, thách thức. “Tổng công ty VTC đi lên từ truyền hình, sau đó mới chuyển sang làm game, rồi mở ra không gian mới về CNTT, công nghệ số, giáo dục đào tạo số. Đáng mừng là chúng ta đã tăng trưởng và lo được cho người lao động, một số không gian mới cũng đã được mở ra, có sự phát triển”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nói. Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Tổng công ty VTC. Ảnh: Đức Mạnh Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cũng đã chia sẻ nhiều định hướng quan trọng cho sự phát triển của Tổng công ty VTC trong năm 2025 và những năm sắp tới. Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, VTC xác định xem mình có thể làm gì để tham gia vào việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ trưởng đề xuất Tổng công ty VTC tham gia vào phong trào "bình dân học vụ số", từ đó đóng vai trò trong việc xây dựng các nền tảng đào tạo đại trà miễn phí, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. Muốn làm chuyển đổi số thì hạ tầng số phải mạnh. Thứ trưởng khuyến nghị VTC tìm kiếm đối tác có thể hợp tác lâu dài về vấn đề hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Thứ trưởng Phạm Đức Long và đại diện các cơ quan, đơn vị trong Bộ chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ, lãnh đạo Tổng công ty VTC. Ảnh: Đức Mạnh Với lĩnh vực game, Thứ trưởng Phạm Đức Long đề nghị VTC nghiên cứu kỹ thị trường, đặc biệt là các kinh nghiệm quốc tế để từ đó có định hướng phát triển phù hợp. Việt Nam hiện có 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khoảng 5 triệu hộ kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi số nhưng không biết cách làm. Tổng công ty VTC có thể tham gia vào phân khúc thị trường này, hỗ trợ chuyển đổi số cho hàng triệu hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về trợ lý ảo, Thứ trưởng gợi ý VTC nên lựa chọn bước đi phù hợp, tập trung vào ứng dụng và phát huy tri thức Việt của các đơn vị, tổ chức để trợ lý ảo tạo ra giá trị. Lắng nghe những định hướng, chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Đức Long, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC cho biết đây sẽ là “kim chỉ nam” cho hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới. “VTC sẽ nghiên cứu và đưa tinh thần Nghị quyết 57 vào bức tranh phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, chuẩn bị hạ tầng số, kiên định với định hướng đào tạo số, xây dựng nền tảng xuất sắc theo hướng nhanh, rộng, rẻ, có độ phủ và lan tỏa”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC khẳng định.