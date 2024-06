Mô tô Harley-Davidson Road Glide CVO 2019 hàng hiếm giá ngang Mercedes-Benz GLC

Road Glide CVO 2019 thuộc phân khúc Touring của Harley-Davidson, được sản xuất với khẩu hiệu: “For those who want to cut the widest swath possible", có nghĩa là "dành cho những ai khao khát phá bỏ mọi rào cản".

Chiếc xe sở hữu ngoại hình nổi bật với kiểu dáng mạnh mẽ đi kèm 2 màu sơn chủ đạo đỏ và xám có tên gọi là Red Pepper & Magnetic Grey With Black Hole. Hệ thống đèn LED được gắn từ đầu yếm mũi cá mập, chắn bùn cho tới phần đèn hậu. Yếm mũi cá mập với thiết kế hầm hố, phong trần gắn trực tiếp vào khung sườn xe.