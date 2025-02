Mở miễn phí khóa học online về an toàn Internet cho học sinh phổ thông

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trẻ em và thanh thiếu niên dành phần lớn thời gian trực tuyến để học tập, giải trí và giao tiếp. Tuy nhiên, khi tham gia môi trường mạng, đi kèm với những lợi ích, trẻ em còn đối mặt với các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư và nghiện Internet. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số và kiến thức bảo vệ bản thân cho học sinh là điều cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đi kèm với những lợi ích, khi tham gia môi trường mạng, trẻ em còn đối mặt với các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm quyền riêng tư và nghiện Internet. Ảnh minh họa: D.V

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), đơn vị thường trực Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng là 1 trong 5 nhóm biện pháp chính đã và đang được các cơ quan, tổ chức phối hợp triển khai để bảo vệ trẻ em Việt Nam trên mạng.

“Để nâng cao kỹ năng số và an toàn Internet cho học sinh cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị kiến thức kỹ năng số cho thế hệ trẻ hôm nay chính là nền tảng để xây dựng một cộng đồng an toàn, lành mạnh và sáng tạo trong tương lai”, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.