Mở cửa ô tô thế nào cho đúng cách, tránh tai nạn?

Đã có không ít vụ tai nạn xảy ra do tài xế mở cửa bất thình lình khiến người đi đường và các phương tiện khác không kịp trở tay. Nhiều tài xế có thói quen dừng xe, tắt máy sau đó dùng tay trái kéo khóa mở hết cửa xuống xe. Tuy nhiên, hành động này sẽ khiến các phương tiện tham gia giao thông cùng chiều không tránh kịp vì cánh cửa ô tô mở bất ngờ. Vì vậy, người điều khiển ô tô cần nâng cao ý thức mở cửa xe an toàn bằng một số cách cơ bản như sau: - Luôn đảm bảo cửa ô tô được khóa chặt khi đang di chuyển trên đường, tránh trường hợp cửa bật ra bất ngờ. Ngoài ra, tài xế cũng chú ý chốt khóa trẻ em để tránh tình huống người ngồi trên xe tự ý mở cửa từ bên trong. - Thao tác mở cửa xe đúng cách là tay ở gần cửa xe giữ nắm cửa, tay ở xa mở khóa, tức là dùng tay trái để mở cửa bên phải và sử dụng tay phải để mở cửa bên trái. Cách này buộc người ngồi trên xe phải xoay người, từ đó có thể quan sát giao thông ở phía sau xe, tránh mở cửa bất ngờ khi có xe di chuyển tới gần.

Người điều khiển chú ý quan sát kỹ trước khi mở cửa xe. (Ảnh: iStock)

- Nên mở dần cửa xe cùng lúc đi ra khỏi xe, không nên mở toang cửa. Sau khi ra, nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn. - Khi mở cửa xe cần chú ý quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu, thấy an toàn mới mở cửa. - Hành động mở cửa thường đi cùng với việc dừng và đỗ xe. Do đó, để đảm bảo an toàn nên đỗ xe đúng quy định. Trước khi mở cửa xe, cần đánh xe vào sát mép đường bên phải chiều đi, tuyệt đối không dừng ở nơi cấm đỗ, đường giao nhau. Ngày nay, số người sử dụng ô tô tại Việt Nam ngày càng lớn, nhất là khu vực thành phố, đô thị. Vì vậy, người điều khiển ô tô cần trang bị đầy đủ những kỹ năng lái xe an toàn, thực hiện nghiêm quy định pháp luật giao thông, nêu cao tinh thần, trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người. Theo VTC News