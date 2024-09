‘Mổ bụng’ laptop Huawei tiết lộ tiến bộ công nghệ của Trung Quốc

Nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc có thể nhìn thấy rõ trong mẫu laptop ăn khách của Huawei, Qingyun L540. Huawei Qingyun L540 sử dụng bộ xử lý tự thiết kế và hệ điều hành “made in China”, loại bỏ linh kiện, phần mềm ngoại nhiều nhất có thể. Mẫu laptop được các cơ quan chính phủ và nhà nước Trung Quốc sử dụng, trở thành biểu tượng của chiến dịch địa phương hóa có tên Xinchuang (đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin). Trong hàng thập kỷ, Trung Quốc mong muốn xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ nội địa, đặc biệt đối với các linh kiện nền móng như bán dẫn, song tiến độ không như mong muốn. Các hạn chế của Washington liên quan đến hàng hóa công nghệ cao buộc Bắc Kinh phải tăng gấp đôi nỗ lực. Phần mềm xử lý văn bản và nghe nhạc Trung Quốc trên laptop Huawei Qingyun L540. Ảnh: FT/TechInsights Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo phải tăng cường nỗ lực R&D trong bán dẫn, công cụ máy móc và phần mềm nền tảng vì chúng là xương sống cho chuỗi cung ứng độc lập, an toàn và có thể kiểm soát. Theo Financial Times, từ năm ngoái, các đơn vị nhà nước được chỉ đạo loại bỏ dần máy tính dùng bộ xử lý của Mỹ. Từ khi thi hành chỉ thị vào tháng 3, họ chuyển từ chỉ mua laptop dùng chip Intel và AMD sang 3/4 thiết bị dùng chip Trung Quốc như Huawei, Shanghai Zhaoxin và Phyium. Trong đó, phần lớn đơn hàng là Huawei Qingyun L540. 5 linh kiện quan trọng trên laptop Huawei Qingyun L540: (1) bộ xử lý Huawei HiSilicon 9006C, (2) ổ cứng SK Hynix SSD Card 512GB, (3) chip Huawei HiSilicon Wi-Fi/Bluetooth, (4) bộ khuếch đại âm thanh Goodix, (5) chip Microchip USB Controller. Ảnh: FT/TechInsights Financial Times đã cùng với TechInsights “mổ bụng” mẫu laptop này để tìm hiểu những tiến bộ công nghệ bên trong. Theo đó, nó sử dụng bộ xử lý HiSilicon 9006C chế tạo vào tháng 8/2020 trên quy trình 5nm của xưởng đúc TSMC và được Huawei tích trữ số lượng lớn trước khi Mỹ ban hành lệnh cấm vận. Về ổ cứng, ổ cứng SSD 512GB do SK Hynix sản xuất vào trung tuần tháng 12/2020 tại nhà máy của tập đoàn ở Trung Quốc. Một chip khác của Huawei HiSilicon xuất hiện chịu trách nhiệm kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Chip khuếch đại âm thanh đến từ Goodix, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến. Chip USB Controller là sản phẩm của Microchip, giúp bộ xử lý giao tiếp với các thiết bị kết nối qua cổng USB. Hệ điều hành trên Qingyun L540 là Unity Operating System dựa trên Linux. Người dùng có thể phát nhạc, chỉnh sửa ảnh, soạn thảo văn bản, bảng tính tương tự Windows, song tất cả ứng dụng đều do các công ty Trung Quốc phát triển. Chẳng hạn, ứng dụng giống Word là của Kingsoft và lưu file dưới dạng “.wps” thay vì “.docx”. Tuy nhiên, laptop của Huawei chưa thể “ly hôn” hoàn toàn với công nghệ nước ngoài, cho thấy những thách thức chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Những linh kiện quan trọng như bộ xử lý, USB Controller hay ổ cứng đều có yếu tố ngoại và sản xuất trước khi Mỹ cấm vận. SK Hynix cho biết tuân thủ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ và đã ngừng giao dịch với Huawei từ đó tới nay. Lin Qingyuan, chuyên gia phần cứng tại hãng nghiên cứu Bernstein, nhận định, khi các công ty không còn lựa chọn nào khác, nó sẽ tạo ra thị trường cho những người chơi địa phương. Phân tích của TechInsights chỉ ra hầu hết các con chip quan trọng đều được thiết kế ở Trung Quốc, chiếm khoảng 109 USD trong vi mạch (IC) trị giá 182 USD của laptop. Nhà phân tích cấp cao Stacy Wegner của TechInsights chỉ ra đây không phải tỷ lệ thường thấy trong một laptop. “Nó là mẫu laptop sở hữu IC rất Trung Quốc”, bà nói. (Theo Financial Times)