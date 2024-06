Mở bán nhiều mẫu ô tô điện giá phải chăng

Với giá bán chính thức 729 triệu đồng/chiếc - mức giá được đánh giá là khá hợp lý, Lynk & Co 06 được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt tại thị trường Việt Nam sau nửa năm chính thức ra mắt thương hiệu. Theo nhà phân phối, việc ra mắt chiếc SUV cỡ B - Lynk & Co 06 nhằm hoàn thiện dải sản phẩm SUV các cỡ B, C, D - phân khúc đang phát triển mạnh không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.