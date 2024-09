Mở bán iPhone 16 series xuyên đêm: Khách hàng chủ yếu đến nhận iPhone 16 Pro Max

Ngay trong đêm mở bán iPhone 16 series tại Việt Nam, khách hàng đa số đến nhận iPhone 16 Pro Max, rất ít khách hàng mua dòng iPhone 16, iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro. Đúng 0h01’ ngày 27/9, những sản phẩm thuộc iPhone 16 series gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã chính thức được các nhà bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước giao tới tay người dùng Việt Nam. Dù mở bán từ 0h01' sáng, nhưng đông đảo người dùng TPHCM vẫn đi mua iPhone 16 series khi mở bán chính thức tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại các hệ thống như TopZone của Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Minh Tuấn Mobile, 24hStore hay Viettel Store, đa số khách hàng đến nhận máy đều là dòng sản phẩm iPhone 16 Pro Max, rất ít khách hàng mua dòng iPhone 16, iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro. Khác với năm trước, năm nay không khí mở bán iPhone 16 series tại hệ thống Minh Tuấn Mobile khá ấm cúng, khi khách hàng sẽ đến trực tiếp tại 3 cửa hàng trong chuỗi hệ thống để nhận những chiếc máy mình đã đặt cọc trước, thay vì tham gia sự kiện mở bán được tổ chức rộn ràng như mọi năm. Sở dĩ như vậy, vì một phần kinh phí của sự kiện mở bán đã được Minh Tuấn Mobile dành để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh phía Bắc vừa qua. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sỹ... đến mua hàng iPhone 16 series mới tại hệ thống Minh Tuấn Mobile, trong ảnh là diễn viên Tú Vi nhận máy tại cửa hàng ngay trong đêm mở bán. Ảnh: Lê Mỹ Và như thường lệ, tại hệ thống này trong đêm mở bán luôn xuất hiện nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sỹ, người mẫu hay hoa hậu nổi tiếng. Đã có 200 máy iPhone 16 series được Minh Tuấn Mobile giao cho khách hàng từ 0h01’ ngày 27/9 và 1.500 máy khác sẽ tiếp tục được giao trong ngày mở bán đầu tiên này. Anh Đỗ Khải là một khách hàng đặc biệt trong đêm mở bán iPhone 16 series, khi anh là người duy nhất chọn iPhone 16 và iPhone 16 Plus tại hệ thống Minh Tuấn Mobile, được biết một cái anh sẽ dùng và cái còn lại sẽ tặng vợ mình. Ảnh: Lê Mỹ Một điều nữa được ghi nhận tại hệ thống này là sự xuất hiện của một khách hàng đặc biệt rất hiếm hoi, khi chọn mua dòng sản phẩm iPhone 16 và iPhone 16 Plus, trong khi đó tại các hệ thống khác theo ghi nhận của PV gần như là không có. Nhiều khách hàng đến từ rất sớm tại cửa hàng FPT Shop nằm trên đường Lê Lợi, TPHCM để thanh toán mua iPhone 16 series và chờ nhận hàng. Ảnh: Lê Mỹ Tại cửa hàng FPT Shop nằm trên đường Lê Lợi tại TPHCM, từ 21h00 đã xuất hiện những người tới tiến hành làm thủ tục thanh toán trước để chờ được lấy iPhone 16 series sớm nhất. Trong đêm mở bán, hệ thống này sẽ giao tới tay khách hàng 1.000 máy đã được đặt trước, đồng thời sẽ giao 20.000 máy còn lại trong 3 ngày mở bán tiếp theo. Anh Lê Thừa Vĩnh Phúc ở tại Tân Bình, TPHCM đã chọn mua chiếc iPhone 16 Pro Max bản 256GB tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Lợi. Ảnh: Lê Mỹ Hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động tại TPHCM, mặc dù không còn cảnh xếp hàng như mọi năm, nhưng vẫn rất nhiều khách hàng đặt trước đã tới cửa hàng TopZone nằm trên đường Khánh Hội, TPHCM, ngồi chờ để được nhận máy vào thời điểm mở bán. Rất đông đảo khách hàng đến ngồi chờ tại cửa hàng TopZone đường Khánh Hội, TPHCM để nhận iPhone mới. Ảnh: Lê Mỹ Những chiếc iPhone 16 series đầu tiên đã được giao trực tiếp đến tay khách hàng tại cửa hàng này và gần như toàn bộ là iPhone Pro Max. Tại đây, chị Thu Trà ở quận 10, TPHCM trở thành người đầu tiên mở hộp chiếc iPhone 16 series màu vàng sa mạc mới của Apple. Chị Thu Trà ở quận 10, TPHCM trở thành người đầu tiên mở hộp chiếc iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc tại cửa hàng TopZone đường Khánh Hội. Ảnh: Lê Mỹ Giải thích cho việc đa số khách hàng đến nhận iPhone Pro Max, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thế Giới Di Động cho biết, do lượng khách hàng đặt cọc mua dòng sản phẩm này tại hệ thống năm nay chiếm tới 85%. Tại TopZone thu hút rất nhiều bạn trẻ đến mua và tìm hiểu iPhone 16 series. Ảnh: Lê Mỹ TopZone đã lập kỷ lục khi có 60.000 khách hàng đặt trước sản phẩm và có 40.000 khách hàng đặt cọc. Ngay trong đêm mở bán và những ngày tới, TopZone sẽ giao 30.000 máy gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đến tay người dùng Việt Nam. TopZone tiếp tục lập kỷ lục khi có 60.000 khách hàng đặt trước sản phẩm và có 40.000 khách hàng đặt cọc. Ảnh: Lê Mỹ Khác với mọi năm khi tổ chức giao hàng vào buổi sáng, năm nay CellphoneS cũng tiến hành mở bán iPhone 16 series vào lúc 0h01' ngày 27/9. Có 2.500 iPhone 16 series sẽ được hệ thống giao cho khách hàng trong đợt mở bán này. Tại cửa hàng CellphoneS trên đường Nguyễn Thái Học, TPHCM, bên cạnh các khách hàng nhận máy iPhone 16 Pro Max, đã xuất hiện một khách hàng tên Minh Khang tới nhận máy iPhone 16 Pro. Theo khách hàng này, anh chọn phiên bản Pro vì thấy màn hình đã đủ phục vụ cho nhu cầu rồi. Một khách hàng khác biệt tại hệ thống CellphoneS khi anh chọn chiếc iPhone 16 Pro thay vì 16 Pro Max như mọi người. Ảnh: Lê Mỹ Tại cửa hàng 24hStore ở TPHCM, 100 khách hàng VIP cũng đã được nhận những chiếc iPhone 16 series đầu tiên tại sự kiện mở bán ngay trong đêm 27/9. Đáng chú ý, các khách hàng này đều được nhận bộ quà VIP trị giá 4,5 triệu đồng, bao gồm những sản phẩm phụ kiện cao cấp. Dự kiến cửa hàng này sẽ có tổng cộng 500 máy được giao đến tay khách hàng trong suốt ngày đầu mở bán. Cửa hàng 24HStore tại TPHCM xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ đến mua iPhone 16 series mới. Ảnh: Lê Mỹ Trong khi đó tại cửa hàng Viettel Store, 498 Xã Đàn, Hà Nội, khách hàng cũng đã đến nhận máy iPhone 16 series ngay trong đêm và tương tự TPHCM, đa số khách hàng đều đến để mua dòng iPhone 16 Pro Max. Hưng Everything, một người nổi tiếng trên TikTok đến nhận máy tại Viettel Store Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Minh Khuê Cửa hàng này đã giao 100 máy cho khách hàng (bao gồm trả hàng đã bán trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop và Shopee Mall). Hệ thống Viettel Store dự kiến sẽ trả 16.000 máy cho các khách hàng đặt trước iPhone 16 series trong đợt mở bán này.