Miu Lê: 'Chọn hát những ca khúc dễ, chứ gặp bài khó tôi không làm được'

Vừa qua Miu Lê chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Cô đơn đã quá bình thường, đánh dấu màn hội ngộ cùng nhạc sĩ Only C sau nhiều năm. Theo Only C, ca khúc này được anh "đo ni đóng giày" sáng tác riêng cho Miu Lê, phù hợp với chất giọng lẫn màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ.

Trong sản phẩm âm nhạc mới, Miu Lê thoát khỏi hình ảnh quyến rũ, nổi loạn, gây ấn tượng với những góc máy đời thường, mộc mạc mang theo thông điệp tích cực về sự cô đơn.

Miu Lê nói: "Tôi nghĩ, phần lớn nghệ sĩ chỉ đưa một phần nội tâm ra bên ngoài, còn bên trong họ luôn có những nỗi niềm mà chỉ có người thân cận biết. Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi dí dỏm, vui vẻ nhưng đằng sau tôi cũng có mặt trái và những câu chuyện cực kỳ cô đơn.