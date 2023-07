"Mission: Impossible" khuynh đảo các phòng vé trong ngày trở lại

Diễn viên điện ảnh Jim Caviezel đóng vai chính trong chuyện phim dựa trên cuộc đời của cựu đặc vụ Mỹ Tim Ballard, người đã giải cứu hơn 100 trẻ em khỏi các đối tượng buôn bán tình dục người Colombia.

Bộ phim thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả là những người theo đạo Cơ đốc giáo. Bất chấp những tranh cãi của giới phê bình, "Sound of Freedom" đã mang về 27 triệu USD, nâng tổng số doanh thu mà bộ phim này gặt hái được tính đến nay lên tới 85 triệu USD.

Trong khi đó, phần thứ năm trong loạt phim kinh dị nổi tiếng "Insidious: The Red Door" rớt 2 bậc xuống vị trí thứ ba với doanh thu 13 triệu USD, thấp hơn mức 33 triệu USD ghi nhận trong lần đầu ra rạp cuối tuần trước.

Lấy bối cảnh 10 năm sau khi hai bộ phim đầu tiên - "Insidious" (phát hành năm 2010) và "Insidious: Chapter 2" (2013) - kết thúc, "Insidious: The Red Door" đưa người xem đi sâu hơn thế giới The Further để khám phá nhiều bí ẩn về quỷ dữ đeo bám gia đình của Josh Lambert do Patrick Wilson thủ vai.

Với doanh thu 12 triệu USD, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" của Disney (Tựa phim Việt: Indiana Jones và Vòng quay Định mệnh) về vị trí thứ tư.

Phần thứ năm của loạt phim về nhà khảo cổ học Indiana Jones có thể là phần cuối cùng tài tử Harrison Ford góp mặt trong hành trình phiêu lưu kỳ thú của nhân vật này.