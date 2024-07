Miss Universe Vietnam 2024 nhận vương miện có giá trị khó tin và lý do khiến ai cũng bất ngờ

Chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mang tên Empower do hoa hậu H'Hen Niê chiến thắng và đang sở hữu, có trị giá đến 2,7 tỷ đồng. Vương miện được tạo nên bởi 10 viên ngọc trai đại trân châu (South Sea) cùng với 49 viên ngọc trai quý Akoya và 1165 viên đá sapphire. Tất cả các nguyên liệu đắt giá đều được lựa chọn dựa trên tông màu trắng chủ đạo.

Chiếc vương miện của Hoa hậu Phạm Hương trị giá 2,2 tỷ đồng được thiết kế vô cùng độc đáo, lấy cảm hứng từ đất nước, con người Việt Nam qua hơn nghìn năm lịch sử. Trên vương miện của Phạm Hương có 5 viên ngọc trai vàng to tượng trưng cho 5 thành phố lớn, 58 viên đá quý sắc hồng là 58 tỉnh thành.



Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Hoa hậu Ngọc Châu

Chiếc vương miện của Ngọc Châu mang tên Vinawoman - Infinity được sở hữu bởi Hoa hậu Ngọc Châu, có ý nghĩa tôn vinh sức mạnh trí tuệ, nhân phẩm và sự bản lĩnh và được đính hơn 2.000 viên kim cương và đá quý.

Ngoài ra, thiết kế còn có 3 viên sapphire ở vị trí trung tâm, 279 viên sapphire và 2.137 viên kim cương bao phủ hoàn toàn khung vương miện, giá trị thật là 24 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chiếc vương miện đắt giá bậc nhất làng sắc đẹp, kiểu dáng mạnh mẽ và ấn tượng.



Vương miện Miss Universe Việt Nam 2023 - Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Vương miện của Bùi Quỳnh Hoa được mang tên “Life In The Sunrise” là tác phẩm của tác giả Dương Hoài Anh – đã chiến thắng trong cuộc thi thiết kế Vương miện do Miss Universe Vietnam 2023. Vương miện có trọng lượng chất liệu: 515,625gr (tương đương 137 chỉ 50).

Tổng số đá quý Topaz và Sapphire thiên nhiên: 3.697 viên - 479.94carat (trong đó có 110 viên đá chủ Topaz - trọng lượng 227.3 carat được kiểm định bởi SJC. Tổng giá trị vương miện: 2.1 tỷ.



