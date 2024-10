MINI lần đầu cho ra bộ đôi xe điện mới, ưu tiên thị trường Trung Quốc

John Cooper Works Electric và John Cooper Works Aceman là 2 mẫu xe điện hiệu suất cao chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của MINI. Ban đầu, những chiếc MINI John Cooper Works này sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. MINI vừa giới thiệu ra thị trường 2 mẫu xe hiệu suất cao thuần điện đầu tiên là John Cooper Works Electric và John Cooper Works Aceman, phát triển trên mẫu Countryman John Cooper Works (JCW) động cơ xăng. Trong đó, MINI John Cooper Works Electric là mẫu hatchback 3 cửa, mẫu xe còn lại John Cooper Works Aceman là xe crossover 5 cửa cao to và thực dụng hơn. Bộ đôi điện này đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước với động cơ điện đơn cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, cao hơn một chút so với bản sử dụng động cơ xăng trước đó. Hãng xe Anh Quốc cho biết, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ của mẫu hatchback là trong 5,9 giây và 6,4 giây cho mẫu crossover. Để đem đến cảm giác lái thủ vị hơn, MINI đã bổ sung tính năng "boost", cho phép tạm thời nâng công suất thêm 27 mã lực. Điều này sẽ hữu ích khi vượt xe hoặc khi bạn muốn thử giới hạn độ mạnh của động cơ điện trong quá trình tăng tốc. Các mẫu xe JCW chạy điện còn có phanh hiệu suất cao và lốp có độ bám đường cao hơn so với các mẫu xe bình thường. Ngoài hiệu suất thì diện mạo của bản JCW cũng khác biệt một chút so với bản thường. Bản hatchback có đèn pha hình tròn, mâm hợp kim 18 inch và họa tiết cờ ca rô trên cửa sau. Trong khi bản crossover 5 chỗ có bộ mâm 19 inch lớn hơn và đèn pha hình đa giác. Cả hai đều có thêm điểm nhấn màu đỏ ở nóc và trên một số chi tiết. Nội thất các bản JCW phối tông màu đỏ - đen và hệ thống đèn trang trí trên nóc xe tạo thêm điểm nhấn cho bản JCW. Giống như tất cả các mẫu MINI khác, ghế ngồi xe được bọc da tổng hợp. Ghế trước có vải dệt kim nhiều màu và đường khâu tương phản màu đỏ. Theo Carscoops, cả MINI Cooper JCW và Aceman JCW đều không được MINI hay hãng mẹ là BMW sản xuất trực tiếp mà do một công ty liên doanh của BMW với tập đoàn Trường Thành (Great Wall Motor) là Spotlight Automotive thực hiện. Các mẫu xe điện này được lắp ráp tại nhà máy mới tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) với công suất tới 160.000 xe mỗi năm. Từ năm 2026, MINI mới triển khai lắp ráp cả hai mẫu xe này tại nhà ở Oxford (Anh) và có khả năng ít nhất một trong hai mẫu xe sẽ được đưa đến Bắc Mỹ và các thị trường khác sau thời gian này. Theo Motor1