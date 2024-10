Minh Tuyết giận đùng đùng bỏ về, ban tổ chức lên tiếng

Sau khi mạng xã hội lan truyền video Minh Tuyết "giận đùng đùng bỏ về giữa concert Anh trai", ban tổ chức phản hồi thông tin không chính xác. Đại diện chương trình xin lỗi vì chưa sắp xếp được chỗ ngồi cho nữ ca sĩ và chồng, dẫn đến hình ảnh của chị đẹp bị ảnh hưởng. Tối 19/10, một số fanpage chia sẻ khoảnh khắc Minh Tuyết và chồng rời sân khấu live concert Anh trai vượt ngàn chông gai do không có chỗ ngồi. Khoảnh khắc nữ ca sĩ rời đêm diễn của 33 anh tài quy tụ 20.000 khán giả gây tranh luận trên mạng. Thông qua video xuất hiện trên mạng, ban tổ chức giải thích cho Minh Tuyết về việc không đủ chỗ ngồi. Nữ ca sĩ sau đó nói chuyện với thành viên trong ê-kíp trước khi ra về. Do video bị tắt tiếng, khán giả không rõ nữ ca sĩ nói gì với ê-kíp. Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng nữ ca sĩ "nổi giận đùng đùng", bỏ về giữa show... gây bàn tán. Trả lời Tiền Phong sáng 20/10, đại diện ban tổ chức live concert khẳng định không có chuyện Minh Tuyết đùng đùng bỏ về.

Minh Tuyết tham gia show Chị đẹp đạp gió 2024, cùng đơn vị tổ chức của Anh trai vượt ngàn chông gai "Trên mạng có những thông tin không chính xác ảnh hưởng hình ảnh của ca sĩ Minh Tuyết. Một bức ảnh, video ngắn không thể hiện hết câu chuyện. Ban tổ chức đã trao đổi và được ca sĩ Minh Tuyết thông cảm chuyện không sắp xếp được chỗ ngồi tại concert gần 20.000 người giữa điều kiện thời tiết không thuận lợi", đại diện ban tổ chức chia sẻ. Ngoài ra, ban tổ chức xin lỗi vì không kịp sắp xếp vị trí ngồi tốt nhất cho vợ chồng chị đẹp Minh Tuyết tại live concert, dẫn đến thông tin không chính xác gây ảnh hưởng hình ảnh của nữ ca sĩ. Theo ghi nhận của Tiền Phong, live concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tối 19/10 tại công viên Bờ sông Sài Gòn, TPHCM có quy định ghế ngồi, khách mời nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo an ninh cho chương trình có hơn 20.000 khán giả. Từ khán giả, khách mời cho đến ê-kíp ban tổ chức đều được phát thẻ, vòng tay có tem chống giả. Mọi trường hợp đến trễ, không đăng ký trước hoặc chỗ ngồi phát sinh đều không được giải quyết. Ngoài lượng khán giả lên đến 20.000 người, việc trời đổ mưa trước giờ diễn ra concert, người xem chạy loạn buộc ban tổ chức kiểm soát chặt chẽ hơn. Live concert tối 19/10 khép lại chuỗi hành trình hơn 3 tháng của 33 anh trai. Chương trình tái hiện nhiều tiết mục tại game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Điều khiến khán giả cảm động là khoảnh khắc NSND Tự Long quỳ lạy trước 20.000 người ở sân khấu. "Trước giờ biểu diễn tôi đã khóc. Những giọt nước mắt ấy không phải dành cho chúng tôi, mà là vì yêu các bạn. Các bạn không xứng đáng phải chịu vất vả như vậy. Cuối cùng ông trời cũng chiều chúng ta", NSND Tự Long gửi lời cảm ơn đến khán giả. Theo Tiền Phong