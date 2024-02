Minh tinh Natalie Portman đáp trả thẳng thắn khi bị hỏi chuyện ly hôn

Portman bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi với vai diễn trong phim hành động Léon: The Professional (1994). Khi còn học trung học, cô đã bắt đầu tham gia diễn xuất kịch nghệ chuyên nghiệp và xuất hiện trong phim điện ảnh Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999).

Một số bộ phim đáng chú ý khác trong sự nghiệp diễn xuất của Portman có thể kể tới V for Vendetta (2005), The Other Boleyn Girl (2008), Black Swan (2010). Vai diễn trong Black Swan đã đưa về cho cô giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng dành cho Nữ chính xuất sắc.

Vai diễn trong phim tiểu sử Jackie (2016) đem về cho Portman đề cử Oscar thứ 3 trong sự nghiệp. Portman còn được biết tới với vai diễn trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel gồm Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) và Thor: Love And Thunder (2022).

Việc tham gia vào loạt phim bom tấn của Marvel đã giúp Portman có giai đoạn lọt top những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất trên thế giới. Portman đã đồng sáng lập một công ty làm phim trong năm 2021. Cô vừa sản xuất và diễn xuất chính trong phim May December (2023).

Theo Dân Trí