Minh Hằng xin lỗi các chị đẹp.

Ca sĩ Minh Hằng thừa nhận vì không hiểu luật chơi nên cô có một vài hành động khiến các chị em hiểu lầm, cảm thấy bị bỏ rơi trong ''Chị đẹp đạp gió". Tập 3 Chị đẹp đạp gió lên sóng vào tối 9/11 với màn kêu gọi thành viên của 2 liên minh để chuẩn bị cho vòng công diễn 1.

Các thành viên liên minh Thu Phương và liên minh Mỹ Linh xuất hiện khiến các chị đẹp hò reo. Trước đó, 2 liên minh được lập sau tập 2 gồm: Liên minh của Mỹ Linh (các đội trưởng Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Minh Hằng) và liên minh của Thu Phương (các đội trưởng Ngọc Phước, Phạm Quỳnh Anh, Kiều Anh). Các thành viên liên minh Thu Phương và liên minh Mỹ Linh xuất hiện khiến các chị đẹp hò reo vì bất ngờ với đội hình thú vị. Hậu Hoàng cảm nhận được màu sắc rõ rệt của hai liên minh này. Trong khi đó, Tuimi thẳng thắn nhận xét “liên minh của chị Mỹ Linh quá mạnh, siêu mạnh! Mình mong được vào liên minh đấy!”. Theo luật chơi, mỗi liên minh có 15 thành viên. Hai liên minh lần lượt đứng lên chia sẻ về ưu điểm của đội để chiêu mộ các "chị đẹp". Tại liên minh của Mỹ Linh, Tóc Tiên cho biết cô và Minh Hằng có đủ tự tin để cân các sân khấu, "nhạc nào cũng nhảy". Trong khi đó, liên minh của Thu Phương nhấn mạnh thông điệp "bước qua giới hạn của bản thân, tìm được sự đồng điệu, hợp nhau để về với nhau và tỏa sáng".

Liên minh Mỹ Linh thuyết phục, chiêu mộ các thành viên mới. Liên minh Thu Phương chạm đến các chị đẹp bằng những lời tâm tình “chúng ta đã đến đây có nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng để làm tất cả những gì mà chúng ta muốn, bước qua khỏi giới hạn của bản thân và quan trọng là tìm được sự đồng điệu, hợp nhau để về với nhau và tỏa sáng”. Còn Ngọc Phước khiến ai nấy cũng bật cười với thông điệp mà cô cho rằng là đáng yêu, nhẹ nhàng và tình cảm “cho đi là còn mãi”. Ở vòng công diễn 1, các thí sinh biểu diễn theo chủ đề Người phụ nữ trong gương. Sau khi hoàn thành việc chọn bài hát, các liên minh tiếp tục thuyết phục mọi người gia nhập đội mình trong 30 phút. Tại liên minh của Mỹ Linh, một số thành viên không nắm rõ quy định về thời gian. Kết quả, liên minh của Thu Phương hoàn thành việc chiêu mộ 15 người trước khiến Tóc Tiên hốt hoảng, vội vàng kéo Thiều Bảo Trâm, Đồng Ánh Quỳnh và MisThy về với mình ở phút cuối.

Minh Hằng xin lỗi các chị đẹp. Trước sự khắc nghiệt của luật chơi, Minh Hằng chân thành chia sẻ vì lý do không hiểu luật nên có một vài hành động khiến các chị đẹp hiểu lầm và cảm thấy bị bỏ rơi. Minh Hằng cũng đã gửi lời xin lỗi trực tiếp rất nhiều lần đến các chị về vấn để này. "30 chị đẹp lo nháo nhào bàn tán, không nghe rõ luật chơi. Do đó đội của chúng tôi bị bỏ sót thông tin. Tôi đã có một số hành động khiến các chị hiểu lầm. Sau đó, tôi đã xin lỗi trực tiếp các chị, xin lỗi rất nhiều lần và giải thích do tôi không hiểu luật", Minh Hằng chia sẻ. Sau khi hoàn thành việc chọn thành viên cho liên minh, 2 đội chuyển sang quá trình thảo luận để phân chia người trình diễn các ca khúc cho công diễn 1.

Sau khi hoàn thành việc chọn thành viên, liên minh Thu Phương chuyển sang quá trình thảo luận để phân chia người trình diễn các ca khúc cho công diễn 1. Với ca khúc Tình ca, Thu Phương sẽ trình diễn cùng Bùi Lan Hương và Hoàng Yến Chibi như hứa hẹn trước đó. Ngọc Phước đảm nhiệm sân khấu Performance cùng Thuý Hiền, Ngọc Ánh và Maitinhvi. Thu Phương phấn khích trước đội hình do Kiều Anh làm đội trưởng với Xuân Nghi, Mie và Châu Tuyết Vân. Cô đánh giá đây là đội hình đẹp với ngoại hình đồng đều và sáng sân khấu. Trong khi đó, liên minh Mỹ Linh căng thẳng khi các chị đẹp liên tục đưa ra ý kiến. Ai cũng đưa ra những suy nghĩ riêng với mong muốn dành chiến thắng cho công diễn 1.

Liên minh Mỹ Linh. Mỹ Linh bộc bạch mình không phải là người hiếu thắng nhưng ở mùa này cô không giữ tinh thần đó vì sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Nữ ca sĩ cũng dặn dò các chị đẹp “Nếu trong trường hợp mình không thắng được thì mình không bao giờ thua trong lòng mọi người. Mình phải để thương nhớ lại cho khán giả!” và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên. Kết quả, liên minh Mỹ Linh sẽ thể hiện các tiết mục: Nếu anh là em (Mỹ Linh, Minh Tuyết và Tuimi), Hot (Tóc Tiên, Thiều Bảo Trâm, Hạnh Sino và Ái Phương), Sắc màu tuổi thơ (Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Gil Lê và Thu Ngọc), Mộng du (Minh Hằng, Ngọc Thanh Tâm, MisThy và Đồng Ánh Quỳnh).

Liên minh Thu Phương. Liên minh của Thu Phương sẽ trình diễn: Tình ca (Thu Phương, Bùi Lan Hương, Hoàng Yến Chibi), Bom hẹn giờ (Phạm Quỳnh Anh, Vũ Ngọc Anh, Thảo Trang, Phương Thanh), Một cú lừa (Kiều Anh, Xuân Nghi, Mie và Châu Tuyết Vân), Để tôi ôm em bằng giai điệu này (Ngọc Phước, Ngọc Ánh, Thúy Hiền, Maitinhvi). Vòng công diễn 1 Chị đẹp đạp gió sẽ phát sóng vào ngày 16/11. Theo VTC News