Minh Hằng: Tôi và Tóc Tiên có những cuộc chiến trên bài hát chứ không phải đố kỵ

Minh Hằng chia sẻ về việc bị so sánh với Tóc Tiên, cân bằng giữa hai vai trò là một người mẹ và một người nghệ sĩ khi tham gia "Chị đẹp đạp gió". Xuất hiện tại một chương trinh talkshow, Minh Hằng đã có những trải lòng về mối quan hệ với Tóc Tiên cũng như cân bằng giữa vai trò của một người mẹ và người nghệ sĩ trong giai đoạn này.

Minh Hằng chia sẻ về việc bị so sánh với Tóc Tiên tại "Chị đẹp đạp gió". Ming Hằng cho biết cô vui vì truyền thông dành sự quan tâm lớn cho cô và so sánh với Tóc Tiên. Trước cuộc chiến mà truyền thông đang mong chờ giữa mình và Tóc Tiên, Minh Hằng tâm sự: “Chỉ có người trong cuộc mới hiểu ở trong kẹt nó như thế nào thôi! Bản thân tôi với Tóc Tiên là hai cô gái cũng làm nghề khá lâu. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi học lớp “ước mơ trong tầm tay”. Cả hai xuất phát có thể là cùng một thời điểm nên có thể những trăn trở của tôi cũng khá giống Tiên. Và có thể đó là lý do chúng tôi đến với Chị đẹp đạp gió mùa 2. Tôi không biết Tóc Tiên sao nhưng tôi đến chương trình với tinh thần là kết nối. Việc truyền thông so sánh giữa chúng tôi cũng là điều tích cực chứ không phải tiêu cực. Do chưa được xem hành trình của Minh Hằng và Tóc Tiên ở trong show sẽ thế nào, việc khán giả đặt lên bàn cân là dễ hiểu". Minh Hằng khẳng định cả mình và Tóc Tiên đều không bị những điều bên ngoài tác động. Nữ ca sĩ tin rằng trong hành trình Đạp gió ít nhiều sẽ có những mâu thuẫn vì mỗi người có một xuất phát điểm và tư duy khác nhau. Dù chung hay khác chiến tuyến vẫn sẽ có những xung đột diễn ra. Tuy nhiên, cả 2 đều đã ngoài 30 và đều hiểu được sự quan trọng của việc đối thoại, tìm ra tiếng nói chung để mang đến một chương trình thật hay cho khán giả. Tóc Tiên và Minh Hằng sẽ chỉ có những cuộc chiến trên từng bài hát chứ không phải chiến vì sự đố kỵ mà mọi người đang hoài nghi ở ngoài kia. Nữ ca sĩ nói: “Mình đánh nền chứ không đánh nhau!”. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh mình không đến với Chị đẹp đạp gió 2024 để chiến thắng. Minh Hằng trong hành trình này sẽ là một chị đẹp an tĩnh, biết cách giữ bình tĩnh và cân bằng mọi thứ. Cô tin rằng việc đấu đá trong chương trình hoàn toàn tốt nếu các chị đẹp đối đầu nhau bằng chính thực lực của mình. Nhưng mẹ bỉm vẫn luôn cảm giác sau này con mình sẽ biết những điều mẹ mình làm nên cô không đến đây để đấu đá. Không đến để trở thành Quán quân nhưng trong mắt công chúng, Minh Hằng vẫn luôn là một đối thủ nặng ký của các chị đẹp. Nhắc đến điều này, Minh Hằng tự cảm nhận về mình: “Thật ra tôi không phải là người mạnh miệng đâu. Nhưng tôi nghĩ mình cũng có một nền tảng nào đó. 20 năm trong nghề ít nhiều tôi cũng có một hành trình để mang đến Chị đẹp. Tôi sẽ không khước từ bất cứ một thử thách nào vì muốn đến đây để được nhận được thử thách”.

Cùng một lúc đảm nhiệm 2 vai trò, vừa là mẹ của bé Mỡ, vừa là người nghệ sĩ của công chúng khiến nữ ca sĩ phải học cách thích nghi và dung hòa. Cũng trong chương trình, Minh Hằng đã có những chia sẻ về việc làm mẹ. Cô tâm sự dù quá trình chăm con vẫn luôn bận rộn nhưng bản thân cô là người yêu công việc nên cần Chị đẹp đạp gió 2024 để cân bằng lại cuộc sống lẫn cảm xúc "Việc bận chăm em bé, tôi cảm thấy hơi tù túng, áp lực và luôn thấy mình chưa làm tốt vai trò đó. Vai trò làm mẹ rất khó. Đó là hành trình dài, không có một quãng nghỉ nào cả. Nên tôi rất cần một hành trình khác để nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối với thế giới bên ngoài. Nó cho tôi thấy mình là một con người có giá trị nên bắt buộc tôi phải trở lại làm việc ngay, chứ không thôi tôi cảm thấy mình là người vô dụng!”, Minh Hằng nói. Trở lại với công việc sau thời gian dài, Minh Hằng tự nhận thấy bản thân dễ đuối sức và hụt hơi so với trước đây. Cùng một lúc đảm nhiệm 2 vai trò, vừa là mẹ của bé Mỡ, vừa là người nghệ sĩ của công chúng khiến nữ ca sĩ phải học cách thích nghi và dung hòa. Minh Hằng luôn đề cao khoảng thời gian dành cho con: “Thay vì nghỉ ngơi sau khi tập luyện về như các chị, tôi dành thời gian đó cho bé Mỡ và cho gia đình. Bé Mỡ cũng cần có một gia đình đầy đủ ba và mẹ rồi người thân nữa! Nói chung tôi sẽ phải cố gắng sắp xếp. Đó là lý do vì sao tôi dễ kiệt sức hơn xưa rất nhiều”. Nhiều người cho rằng Minh Hằng trở lại quá sớm với công việc khi con còn quá nhỏ, cô trả lời: “Chỉ đơn giản là vì tôi cần cân bằng lại cảm xúc của mình. Tôi nghĩ nếu tôi mãi mãi ở trong cái ngôi nhà đó và chăm sóc bé Mỡ toàn phần, toàn thời gian thì không ổn. Con người tôi sẽ không ổn. Chồng tôi nói một câu: “Cảm xúc của vợ giống như năng lượng của vũ trụ vậy. Vợ vui là nhà vui mà vợ cọc là cả nhà mệt!”. Nên tôi cảm thấy phải cân bằng cảm xúc đó lại. Và điều duy nhất tôi phải được đi làm lại mới có thể cân bằng". Đặc biệt, Minh Hằng cũng rất tự hào khi có được sự ủng hộ từ chồng: “Để tôi có thể đi ra ngoài làm việc mà yên tâm không cầm điện thoại, xem camera, phần lớn nhờ sự hỗ trợ từ anh ấy", nữ ca sĩ thổ lộ. Theo VTC News