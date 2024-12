Minh Hằng - Tóc Tiên làm điều gây sốc, hành động của Minh Tuyết đằng sau càng gây tranh cãi

Minh Hằng - Tóc Tiên - Minh Tuyết nhận ý kiến trái chiều sau khi tập 7 "Chị đẹp đạp gió 2024" lên sóng. Tập 7 của Chị đẹp đạp gió 2024 vừa lên sóng với việc lập đội để chuẩn bị cho công diễn 3. Bất ngờ nhất tập này phải kể đến màn liên minh của Tóc Tiên - Minh Hằng - Minh Tuyết. Nhờ giành chiến thắng ở công diễn 2 nên Tóc Tiên tiếp tục làm đội trưởng trong công diễn 3. Nhiệm vụ của Tóc Tiên là cùng 4 đội trưởng còn lại (Kiều Anh, Thiều Bảo Trâm, Châu Tuyết Vân, Maitinhvi) đi thuyết phục từng chị đẹp về với đội mình để lập thành đội hình cho vòng đấu quan trọng. Vừa nhận thông tin, Tóc Tiên đã đến tìm Minh Hằng. Lúc này, Thiều Bảo Trâm cũng xuất hiện và quyết giành Minh Hằng về đội. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Minh Hằng chọn Tóc Tiên, từ chối Thiều Bảo Trâm. Từ khi Chị đẹp đạp gió mới công bố phát sóng, Minh Hằng - Tóc Tiên luôn bị đặt lên bàn cân so sánh, vì 2 cô nàng có màu sắc tương đồng, có thể hát - nhảy - trình diễn cực cháy và không ngại bất cứ thử thách nào.

Minh Hằng nhận lời về với đội Tóc Tiên Chưa dừng lại ở đó, liên minh của Minh Hằng - Tóc Tiên còn có thêm Minh Tuyết và Ngọc Phước. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Minh Hằng từng phân vân, không biết nên về với đội Minh Hằng - Tóc Tiên hay đội của Hoàng Yến Chibi. Dẫu vậy, Minh Tuyết vẫn chọn Minh Hằng - Tóc Tiên. Khi trả lời phỏng vấn, Minh Tuyết nói rằng nếu đội có Minh Tuyết - Minh Hằng - Tóc Tiên thì chắc chắn đã được 50% an toàn, lại còn tạo ra tiết mục cực kỳ bùng nổ, công phu.

Tóc Tiên

Minh Hằng Việc chọn về với đội mạnh, có thành viên mạnh là tâm lý dễ hiểu, bởi dù nói như thế nào đi nữa thì Chị đẹp đạp gió vẫn là chương trình có thắng - có thua, có đi tiếp và bị loại trừ. Tuy nhiên, sau khi kết thúc phần chọn đội, nhìn sang những đội khác, điển hình là Châu Tuyết Vân liên tục bị từ chối, cuối cùng chốt sổ bằng các thành viên Ái Phương - Phương Thanh - Ngọc Ánh - Thúy Hiền, một số khán giả lại chuyển sang.... chỉ trích Tóc Tiên - Minh Hằng - Minh Tuyết. Nhiều người cho rằng các chị đẹp này chơi quá tính toán, thành viên mạnh cứ về với nhau, để các thành viên yếu bơ vơ. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bênh vực các chị đẹp, vì cho rằng lập đội là quyền cá nhân, bất cứ ai cũng có quyền chọn đội. Hơn nữa, việc về với đội mạnh để đảm bảo an toàn thì chẳng có gì sai.

Minh Tuyết Một số bình luận từ khán giả: - Tội Châu Tuyết Vân quá, ai cũng từ chối chị để về với đội mạnh hơn. - Tóc Tiên - Minh Tuyết - Minh Hằng lại thêm chiêu trò của Ngọc Phước. Đội này vừa nhìn đã thấy thắng rồi. - Cũng hiểu cho Minh Tuyết - Minh Hằng nhưng nhìn lại thì thấy tội các đội khác quá. - Vẫn mong Minh Hằng - Minh Tuyết - Tóc Tiên đấu nhau chứ không phải về cùng 1 đội. - Đội Tóc Tiên mạnh quá. Thương đội Châu Tuyết Vân ghê, vừa nghe tin Châu Tuyết Vân làm đội trưởng là biết ngay sẽ khó chọn thành viên. Ai có dè bị từ chối thảm như vậy. - Các chị đẹp nên chơi thoải mái, bớt hơn thua lại. Tập 8 của Chị đẹp đạp gió 2024 sẽ lên sóng vào tối Chủ nhật 8/12/2024 trên VTV3. Theo Người Đưa Tin