Minh Hằng đốt cháy sân khấu 'Chị đẹp 2024' vì quá đẹp

Minh Hằng như đoá hoa "nở rộ" rực rỡ trên sân khấu ra mắt, Minh Tuyết sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ từ nghệ sĩ trẻ.

Minh Hằng là một trong những nhân tố thu hút nhất "Chị đẹp mùa 2" Tập 2 Chị đẹp đạp gió 2024 chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu với các tiết mục ra mắt của các chị đẹp. 3 đội trưởng cuối cùng của Công diễn 1 gọi tên Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến. Với sự quay trở lại này, Minh Hằng dàn dựng tiết mục có đạo cụ hỗ trợ. Đối với cô lựa chọn này cũng mang đến sự mạo hiểm. Minh Hằng phải tự dặn bản thân bình tĩnh để vượt qua và đối diện với thử thách đầu tiên do chính mình tạo ra tại Chị đẹp đạp gió 2024. Minh Hằng như một bông hoa hồng đỏ quyến rũ, tỏa sáng bung nở rực rỡ với ca khúc Trèo cao ngã đau cùng vũ đạo cuốn hút khiến các Chị đẹp phấn khích và dành nhiều lời khen cho cả nhan sắc lẫn phần trình diễn. Ái Phương ví von Minh Hằng trên sân khấu như một bông hoa đang nở với vẻ đẹp của sự kiêu hãnh. Maitinhvi đánh giá vũ đạo trong tiết mục "ít nhưng chất lượng" vì cử động tay của Minh Hằng quá đẹp, sắc nét và "chí mạng". Ca nương Kiều Anh tấm tắc khen ngợi trước hình ảnh nịnh mắt của Minh Hằng trên sân khấu.

Mọi người đều dành lời khen ngợi cho phần ra mắt của Minh Hằng Minh Hằng chia sẻ ý nghĩa của tiết mục: "Phụ nữ chúng ta luôn được ví von như là hoa. Hoa cũng tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở nhưng cũng yếu đuối mong manh. Để tất cả các chị đẹp có mặt trong 'Chị đẹp đạp gió' thì tất cả chúng ta đã trải qua rất nhiều chông gai. Đó là lý do vì sao Minh Hằng có concept cầu thang đi lên đỉnh danh vọng. Khi muốn đi lên thì chúng ta sẽ rất vất vả nhưng khi đi xuống chứng tỏ chúng ta cũng đã một vài cú ngã đau đớn. Nhưng không sao. Đó chỉ là những thất bại tạm thời và nó chuôi rèn cho chúng ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và đẹp rực rỡ hơn!" Đối với Gil lê, sân khấu Chị đẹp mang lại cảm giác khác biệt nhất trong hành trình làm nghề. Trước những ý kiến trái chiều về sự xuất hiện của mình trong chương trình, Gil Lê thẳng thắn: "Bất kỳ hình hài hay màu sắc nào cũng là một bông hoa và em sẽ nở rộ cái bông hoa của em theo cách của em. Em sẽ mạnh mẽ và dịu dàng theo cách của em".

Minh Hằng ngày càng nhuận sắc Khi được hỏi bản thân trông đợi gì về hành trình đạp gió này, Minh Tuyết cho biết: "Mình đã đi đến chặng đường hơn 30 năm ca hát rồi, mình không thể nào đứng yên một chỗ như thế: bình an, đi show mỗi tuần mà mình phải luôn luôn học hỏi bởi vì nếu mình không học hỏi thì mình sẽ không bao giờ tiến tới được nữa. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, rất tuyệt vời. Các bạn có những điều mới mẻ mà Minh Tuyết cần phải học hỏi từ các bạn và Minh tuyết cũng có những trải nghiệm của 30 năm qua, những điều đó khó thể nào mà học được trên trường lớp lắm nên Minh Tuyết muốn đến và cùng chia sẻ những điều đó. Bạn có thể dễ dàng bước trên chặng đường của các bạn đang đi và Minh Tuyết sẽ học hỏi được các bạn những điều mới mẻ".

Phương Thanh làm sống lại "Giã từ dĩ vãng" Thảo Trang chinh phục sân khấu ra mắt của mình bằng cách khoe giọng hát - thứ mà cô tự tin nhất trong sự nghiệp của mình. Phương Thanh "cháy và chạm" với sân khấu bùng nổ cùng những chia sẻ ý nghĩa về người nghệ sĩ. Trước khi lên sân khấu, Phương Thanh hé lộ về phần trình diễn của mình: "Một ca sĩ ngoài hay và dở, họ phải có cá tính riêng. Hai chữ độc bản thì Phương Thanh sẽ thể hiện rock một xíu, hơi cá tính ngông nghênh một xíu". Làm sống dậy ca khúc Giã từ dĩ vãng, Phương Thanh đốt cháy sân khấu bằng giọng hát nội lực, khiến micro tàng hình và khán giả reo hò. Theo Người lao động