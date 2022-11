Minh Hằng dạy Ngọc Trinh cách quyến rũ đàn ông

Chị Chị Em Em 2 là dự án phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Will Vũ, sẽ ra mắt vào mùa Tết 2023. Mới đây phim đã tung ra những hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình cũng như nhân vật mà Minh Hằng và Ngọc Trinh đảm nhận.

Bộ phim lấy cảm hứng từ giai thoại hai đại mỹ nhân nổi tiếng nhất Sài thành thế kỷ trước là Ba Trà - Tư Nhị, và Minh Hằng sẽ là người tái hiện lại cuộc đời sóng gió của nhân vật cô Ba. Còn vai diễn Tư Nhị sẽ do “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh thể hiện.