'Minecraft Movie' đạt doanh thu cao nhất tại phòng vé Bắc Mỹ

Đứng thứ 3, với 6,7 triệu USD, là "The Chosen: Last Supper Part 2," tập phim mới nhất trong loạt phim về Chúa Jesus và các môn đồ của ông từ Fathom Events.

Vị trí thứ 4 thuộc về "Snow White," với 6,1 triệu USD. Và bộ phim kinh dị "The Woman in the Yard" của Universal có sự tham gia của Danielle Deadwyler đứng vị trí tiếp theo với 4,5 triệu USD./.