Miếng cá, miếng thịt ở trường của trẻ

Trường THCS Yên Nghĩa chỉ là một trường hợp. Nhìn lại thời gian qua, có biết bao vụ việc ồn ào liên quan đến suất ăn của học sinh tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên cả nước? Bức xúc của phụ huynh ở đâu cũng giống nhau, xuất phát từ những lý do na ná. Vậy mà sao tình trạng lùm xùm đó vẫn xảy ra, vẫn tiếp diễn?

Đành rằng tổ chức suất ăn cho tập thể sẽ có nhiều vấn đề gây bàn cãi, tranh luận, từ yếu tố định lượng, sự đa dạng của suất ăn, vệ sinh, cách trình bày cho đến sự cân bằng dinh dưỡng…, tuy nhiên, tất cả đều cần phải có chừng mực và hợp lý.

Dư luận đặt câu hỏi, có hay chăng tồn tại điều khoản ngoài hợp đồng giữa công ty cung cấp suất ăn với nhà trường nào đó; có hay không phần trăm hoa hồng, các khoản phí trong phí khiến cho suất cơm mỗi học sinh vơi đi nơi vài miếng thịt, chỗ vài miếng cá?

Phụ huynh sở dĩ đăng ký cho con ăn bán trú ở trường, một phần do vấn đề đưa đón, do khoảng cách đi lại, do tạo thuận lợi cho con cái có thời gian ngủ trưa, nhưng hơn cả là sự tín nhiệm và tin tưởng vào nhà trường. Phụ huynh tin con em mình sẽ được nhà trường chăm sóc tốt.

Dẫu có hao hụt đi trong tài khoản 10.000-20.000 đồng mỗi ngày, phụ huynh sẽ không quá để tâm, nhưng khi suất ăn của con bị giảm khẩu phần tương ứng, họ không thể không lo, không buồn, không thể không bức xúc, phẫn nộ.

Vậy nên, lãnh đạo nhà trường để xảy ra tình trạng suất ăn học sinh "lèo tèo", không đảm bảo định lượng, chất lượng… là đã thất tín với phụ huynh, khiến danh dự các bên liên quan đều bị ảnh hưởng.

Vì vậy, với mỗi sự việc liên quan đều cần phải xác định kỹ càng, chi tiết về những khâu xảy ra sai sót hoặc sai phạm để xử lý theo đúng tính chất, mức độ. Một mặt tạo tính răn đe, mặt khác nhằm rộng đường dư luận, tránh trường hợp cá nhân, tổ chức bị ngờ vực, nghi oan.