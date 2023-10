Miền Trung mưa lớn dồn dập, nguy cơ ngập lụt

Đáng lưu ý, từ khoảng đêm 12/10, mưa lớn có thể mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Điều này xảy ra do tác động của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao.

Tại miền Bắc, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục tác động đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ trong hôm nay (ngày 11/10). Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Những ngày tới, các khu vực trên lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, riêng vùng núi dao động 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và hoạt động khác.

Trước diễn biến về đợt mưa lớn ở miền Trung, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở.

Theo đó, đơn vị chức năng cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Địa phương tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...