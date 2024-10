Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua. Nghị quyết số 157 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Bùi Văn Cường được Quốc hội thông qua chiều 25/10. Với nghị quyết này, ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Bùi Văn Cường nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành, thông cáo của Văn phòng Quốc hội nêu rõ. Ông Bùi Văn Cường (Ảnh: Tiến Tuấn). Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở Hải Dương. Ông là Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn. Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ông Bùi Văn Cường được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội vào tháng 4/2021. Trước đó, ông Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai… Theo quy định, Tổng Thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tổng Thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội có nhiệm vụ tham mưu về dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Đồng thời, Tổng Thư ký Quốc hội cũng là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội…