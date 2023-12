Miền Bắc rét tăng cường, Hà Nội 12 độ C

Ngày 19/12, một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống miền Bắc gây ra trạng thái mưa nhỏ rải rác cho khu vực và kéo nền nhiệt xuống thấp hơn so với một ngày trước.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết không khí lạnh tăng cường lần này có tính chất khô, nên gây cảm giác rét buốt.

"Tại đồng bằng và trung du, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, khu vực núi cao dưới 3 độ C, những ngày tới có thể xuống dưới 0 độ C. Nhiệt độ giảm thấp kèm theo phát xạ nhiệt mạnh gây nguy cơ rất cao xuất hiện băng giá cho vùng núi cao", ông Tuấn nói.

Về khả năng xuất hiện mưa tuyết, chuyên gia cho rằng phụ thuộc vào độ ẩm trong không khí.