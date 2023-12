Miền Bắc rét đậm cuối tuần, có nơi dưới 3 độ C

Theo bản đồ dự báo xa, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt xuống ngưỡng 17 độ C từ đêm 16/12, sau đó tiếp tục giảm nhiệt sâu trong những ngày tiếp theo. Thời điểm rét nhất trong đợt tới là ngày và đêm 19/12, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 11-15 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa.

Dự báo thời tiết ngày 13/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rải rác, gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.