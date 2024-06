Miền Bắc nóng gay gắt 39 độ C suốt tuần tới

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào và dông vài nơi, cục bộ mưa to. Sau trời nắng, riêng Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Hòa Bình 37-38 độ C.

- Hà Nội: Chiều tối và đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt . Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

- Phía Đông Bắc Bộ: Vùng núi và trung du đêm và sáng mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to; sau trời nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 33-36 độ C, đồng bằng 36-38 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.