Miền Bắc đón rét đậm, kết thúc nồm ẩm

Sáng sớm 7/2 (tức 28 tháng Chạp), miền Bắc duy trì tình trạng sương mù và mưa phùn. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm tại khu vực. Mức nhiệt trong ngày tăng cao lên ngưỡng 22-24 độ C, độ ẩm cũng ở mức cao trên 85%.

Chiều tối và đêm nay, một đợt không khí lạnh tràn xuống, chi phối thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), Đông Bắc Bộ chuyển rét đậm, có nơi rét hại với mức nhiệt thấp nhất 11-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C.