Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc đang bị chi phối bởi khối không khí lạnh yếu xuất hiện đầu mùa.

Ngày 8/10, khu vực duy trì trạng thái mưa dông vài nơi, ngày nắng. Trời chuyển mát vào ban ngày, se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C; riêng vùng núi có nơi chuyển rét nhẹ khi nền nhiệt dưới 22 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết mát mẻ duy trì nhiều ngày tới khi khu vực chìm sâu trong khối không khí lạnh. Bản đồ dự báo cho thấy ngày 11-12/10, nền nhiệt tiếp tục giảm nhẹ khi nhiệt độ dao động trong ngưỡng 23-28 độ C, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Đáng lưu ý, đêm 7/10 và rạng sáng 8/10, mưa dông mở rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm chỉ trong vòng 24 giờ. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.