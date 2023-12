Miền Bắc chuyển rét đậm, Hà Nội giảm 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau chuỗi ngày oi nóng, thời tiết miền Bắc chuyển biến rõ rệt từ gần sáng 16/12 khi chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mạnh.

Những giờ tới, hình thái này tác động đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây giảm nhiệt mạnh cho khu vực, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Hôm nay (16/12), nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, giảm 7-10 độ C so với một ngày trước. Đồng thời, mưa nhỏ xuất hiện khiến cảm giác lạnh gia tăng.

Chiều và đêm nay, nền nhiệt tiếp tục giảm thấp và chạm ngưỡng thấp nhất 11-14 độ C ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, miền núi phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Lúc này, khu vực chuyển rét đậm, rét hại trên diện rộng.