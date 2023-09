Miền Bắc bước vào cao điểm đợt mưa lớn

Trên biển, mưa rào và dông xuất hiện ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong bản tin dự báo thời tiết trong một tháng tới (11/9-10/10), cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng ghi nhận nhiệt độ cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ; Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5 độ C.