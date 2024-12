Microsoft và Dell muốn di chuyển các nhà cung cấp khỏi Trung Quốc

Các nhà sản xuất PC lớn như Microsoft và Dell đã yêu cầu các đối tác sản xuất tại Trung Quốc tăng cường sản lượng trong tháng 11 và 12 của năm 2024. Theo đó, Microsoft đang yêu cầu các nhà cung cấp tăng cường sản xuất linh kiện cho máy chủ đám mây trong thời gian này để tránh bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Đồng thời, công ty cũng có kế hoạch chuyển hoạt động lắp ráp các sản phẩm Xbox và Surface ra khỏi Trung Quốc. Do thời gian di dời cơ sở sản xuất không thể thực hiện ngay lập tức, Microsoft đặt mục tiêu sản xuất nhiều thiết bị hơn bên ngoài Trung Quốc trước cuối năm 2025. Về phần mình, mặc dù đã sản xuất một số sản phẩm tại Việt Nam nhưng Dell cũng đang tìm cách đa dạng hóa sản xuất trên toàn khu vực Đông Nam Á nhằm giảm thiểu rủi ro địa chính trị. Trong khi đó, HP đã có một trong những nhà cung cấp chính thuê một nhà máy tại Thái Lan và sẵn sàng bắt đầu sản xuất ngay lập tức. Các đối tác khác của HP cũng đang xây dựng các nhà kho và cơ sở sản xuất mới tại Thái Lan với nhiều kế hoạch mở rộng hơn nữa. Microsoft và Dell đều lo ngại thuế mới do ông Donald Trump đưa ra Động thái này của các công ty được đưa ra sau khi tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã thông báo sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Giống như Microsoft, cả Dell và HP đều đang xem xét lại các chiến lược cung ứng của mình cho đến năm 2025, với mục tiêu giảm đáng kể việc sử dụng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc trong các sản phẩm máy tính để bàn và máy tính xách tay. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong nội bộ các công ty lớn mà còn phản ánh một xu hướng chung trong ngành công nghiệp khi nhiều nhà cung cấp linh kiện điện tử đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong những năm gần đây để giảm thiểu rủi ro địa chính trị. Mặc dù chiến lược này không hoàn toàn liên quan đến việc Trump trở lại nắm quyền nhưng thông báo về mức thuế quan mới đã thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh chóng. Kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, các nhà sản xuất theo hợp đồng đã tăng cường sản xuất hầu hết các loại linh kiện, từ linh kiện cơ khí đến bảng mạch in, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu về thuế quan, đặc biệt là lo ngại về “gian lận xuất xứ quốc gia” mà ông Trump đã đề cập trong chiến dịch tranh cử. Trước Microsoft, dell và HP, các nhà cung cấp của Apple là Luxshare Precision Industry và Foxconn đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền Bắc Việt Nam, biến đây trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc sản xuất các thiết bị này. Trong thực tế, đây không phải là điều bất ngờ bởi Việt Nam đã là trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc, vốn chịu trách nhiệm sản xuất một loạt các sản phẩm chủ lực cho công ty Mỹ, bao gồm máy tính bảng iPad và tai nghe AirPods.