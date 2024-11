Microsoft nỗ lực lôi kéo người dùng Windows 10 mua máy tính mới

Microsoft đang nỗ lực thuyết phục người dùng Windows 10 nâng cấp lên Windows 11 trước khi hệ điều hành này chính thức ngừng hỗ trợ vào tháng 10/2025. Trong những tháng gần đây, Microsoft đã triển khai các thông báo toàn màn hình để cảnh báo người dùng về thời điểm ngừng hỗ trợ, đồng thời khuyến khích họ mua các mẫu PC mới chạy Windows 11. Gần đây, một số người dùng Windows 10 đã nhận được những thông báo này, trong đó Microsoft nhấn mạnh rằng họ có thể “làm được nhiều việc hơn với PC Windows 11 mới” hoặc “nâng cấp lên PC Copilot Plus mới để trải nghiệm Windows 11 tuyệt đỉnh”. Những thông báo này thường dẫn người dùng đến các trang quảng cáo sản phẩm mới của Microsoft. Người dùng Windows 10 vẫn có cách nhận sự hỗ trợ từ Microsoft Tuy nhiên, các thông báo này không đề cập đến việc người dùng Windows 10 vẫn có thể tiếp tục sử dụng hệ điều hành này một cách an toàn sau ngày 14/10/2025. Microsoft đã công bố kế hoạch cung cấp bản cập nhật bảo mật mở rộng cho người tiêu dùng, nhưng người dùng Windows 10 sẽ phải trả 30 USD cho một năm cập nhật bổ sung. Đối với khách hàng thương mại, họ có thể mua tối đa ba năm cập nhật. Microsoft đã từng sử dụng các chiến dịch tương tự để khuyến khích người dùng nâng cấp từ Windows 7 và Windows 8.1 lên Windows 10. Tuy nhiên, Windows 11 chỉ hỗ trợ trên các CPU được phát hành từ năm 2018 trở đi, điều này có nghĩa là nhiều thiết bị hiện tại không đủ điều kiện nâng cấp. Mặc dù Windows 11 đã trở thành hệ điều hành phổ biến nhất cho trò chơi PC trên Steam vào đầu mùa hè vừa qua, việc áp dụng hệ điều hành này vẫn chậm hơn so với Windows 10. Đáng chú ý, Microsoft đã làm phức tạp thông điệp của mình về việc ngừng hỗ trợ Windows 10 bằng cách tiếp tục bổ sung các tính năng mới cho hệ điều hành này. Sau khi tuyên bố rằng họ đã hoàn tất các bản cập nhật lớn cho Windows 10 vào năm 2023, công ty đã bất ngờ mở lại chương trình beta cho người dùng Windows 10 vào tháng 6 để thử nghiệm các tính năng mới, mặc dù công ty muốn người dùng chuyển sang Windows 11.