Microsoft không cho phép gỡ tính năng gây tranh cãi của Windows 11

Việc Microsoft cho phép gỡ bỏ Recall khỏi Windows 11 hoàn toàn có cơ sở khi Recall xuất hiện trong phần “Turn Windows Features on or off”, tuy nhiên khả năng này đã không xảy ra dựa trên những gì mà phát ngôn viên của Microsoft đưa ra với The Verge. Theo đó, vị phát ngôn này cho biết sự xuất hiện của Turn Windows Features on or off chỉ là một lỗi và bản cập nhật trong tương lai sẽ xóa Recall khỏi đó.

Trong tuyên bố của mình, vị đại diện của Microsoft cho biết: “Chúng tôi nhận thấy sự cố trong đó Recall được liệt kê không đúng là một tùy chọn trong hộp thoại ‘Turn Windows Features on or off’ có trong Control Panel. Sự cố này sẽ được khắc phục trong bản cập nhật sắp tới”.

Microsoft không bình luận về việc liệu có tùy chọn gỡ cài đặt Recall khỏi Windows 11 hay không. Các quy định của Liên minh Châu Âu (EU) đã buộc công ty phải làm cho nhiều thành phần của Windows 11 có thể gỡ cài đặt được, do đó có khả năng công ty sẽ áp dụng điều đó với Recall.

Dẫu vậy, Microsoft gần đây đã thông báo rằng Recall sẽ là trải nghiệm tùy chọn nghiêm ngặt và Windows 11 sẽ không bật tính năng này nếu không có sự cho phép rõ ràng từ người dùng cuối. Do đó, thay vì xóa nó khỏi hệ điều hành, người dùng có thể thiết lập Recall ở chế độ tắt và tận hưởng trải nghiệm Copilot+ PC mà không để Windows 11 chụp ảnh nhanh sau mỗi vài phút.

Microsoft đã lên kế hoạch phát hành Recall cùng với Copilot+ PC vào tháng 6/2024, nhưng việc ra mắt đã bị trì hoãn sau nhiều lo ngại về quyền riêng tư. Hiện tại, Microsoft đang chuẩn bị phát hành lại Recall cho Windows Insiders vào khoảng tháng 10 trước khi cung cấp tính năng này cho tất cả người dùng trong Kênh ổn định.